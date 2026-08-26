Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 27 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Si venís dándole vueltas a un cambio, hoy es el día de animarte. No dejes que las opiniones ajenas te frenen: vos sabés hacia dónde querés ir. Consejo para tus finanzas del día: invertí en vos, es el mejor negocio.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tenés claro el rumbo y las decisiones que necesitás tomar. Eso sí, no hace falta imponer siempre tu mirada, compartirla suma más. Buen momento para reavivar la chispa en la pareja. Consejo de plata: cuidá los gastos compartidos, fortalecen el vínculo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tu capacidad de ver mil ángulos es tu gran ventaja. Aunque hoy el corazón te lleve a sentir todo con intensidad, la razón te va a ayudar a ordenar. Consejo para tu bolsillo: no te apures en inversiones, la calma paga.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Se vienen momentos inesperados que te van a llenar de ilusión. La clave está en soltar el control y dejarte sorprender. En cuanto a tus finanzas para este jueves ahorrá un poco de lo que entre, te va a dar tranquilidad.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Hoy convencés a cualquiera y eso te abre caminos. Es el momento ideal para poner en claro lo que sentís y decidir con confianza. Consejo para tus finanzas, este jueves usá tu carisma también para negociar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con el Sol en tu signo, estás en modo inicio total. Es tiempo de marcarte metas que te hagan feliz. Lo que arranques ahora tiene futuro. En cuanto a tu bolsillo, organizá tus cuentas como tus proyectos, todo prospera mejor.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tu mundo emocional está a full y eso te ayuda a entenderte mejor. Vas a encontrar la forma justa de expresarte y decidir.En cuanto a tu bolsillo, equilibrá gastos y placeres, la balanza es tu aliada.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy manda el corazón. Tu sensibilidad y empatía fortalecen vínculos, y tu intuición te guía hacia lo correcto. Consejo de plata: escuchá tu instinto también en negocios.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las circunstancias se alinean y los cambios que esperabas llegan para impulsarte. Tenés todo para avanzar con confianza. Consejo para tu bolsillo, apostá a proyectos nuevos, el viento sopla a favor.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Es momento de dar ese paso que venías pensando. Mantenete firme en lo esencial y no lo sueltes. Consejo para tus finanzas de hoy: ojo con los gastos innecesarios, tu bolsillo lo agradece.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La Luna creciente te da energía innovadora. Vas a conectar con gente que trae aire fresco y tu visión distinta será clave. En cuanto a tu economía, buscá alianzas creativas, pueden rendir más que lo esperado.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tu espontaneidad y forma de mostrar emociones atraen a todos. Hoy tu intuición te guía en decisiones importantes. Confiá en tu instinto para elegir dónde poner tu dinero este jueves.