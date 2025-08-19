Se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo privados registrados en la era de Javier Milei

La crisis golpea con fuerza en un escenario en el que, lejos de absorber a los despedidos del ámbito público, las empresas acrecentaron el número de desocupados. Construcción e industria, los rubros más golpeados.

Según la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), "con Milei están cerrando 40 pymes por día".

Desde la llegada al gobierno de Javier Milei, se perdieron 98.800 puestos de trabajo registrados en el sector privado , una radiografía de la crisis que muestra que, lejos de absorber a los despedidos del ámbito público, las empresas acrecentaron el número de desocupados . Construcción e industria, los rubros más golpeados.

La cifra surge de un estudio del Instituto Argentina Grande , que destacó que "para sorpresa de nadie, la explotación de recursos naturales sin valor agregado que promueve Milei no llega a absorber los puestos de trabajo perdidos en las provincias industriales" .

La narrativa del Gobierno sobre la capacidad del sector privado de acoger bajo su ala a los más de 50 mil despedidos del ámbito público cae por su propio peso, dato que se aprecia con detalles como que desde diciembre de 2023, la provincia de Buenos Aires perdió 33.156 empleos privados registrados, mientras que Neuquén, con un sector petrolero en alza, sólo incorporó 6.151 .

Así, la economía extractivista con desmedida apertura económica sin valor agregado que crea empleo menos calificado redunda en menos trabajo y menos consumo, un círculo vicioso que se acelera con la caída del poder adquisitivo y el corte en las cadenas de pago .

Por cada 10 empleos privados perdidos en Buenos Aires solo se recuperan 1,8 en Neuquén Para sorpresa de nadie: la explotación de recursos naturales sin valor agregado que promueve Mielei no llega a absorber los puestos de trabajo perdidos en las provincias industriales. pic.twitter.com/rreOUFLgSH

El Día del Empresario Nacional llega con cierre de fábricas, despidos y caída del consumo

El Día del Empresario Nacional, que se celebra cada 16 de agosto, encuentra este año al sector pyme atravesando una de las peores crisis de las últimas décadas. Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) advirtieron que las políticas económicas del gobierno de Javier Milei están configurando un “peligroso cóctel” que provoca el cierre de fábricas y el despido de miles de trabajadores.

“El año pasado denunciamos que habían cerrado 10 mil pymes por la política económica de Caputo; ahora, con esta segunda recesión, ya llegamos a 15 mil fábricas cerradas en dos años de Milei. Está peleando cabeza a cabeza con Macri, que se llevó 25 mil, pero lo hizo en 4 años”, expresó el presidente de ENAC, Leo Bilanski, en diálogo con C5N.

El dirigente remarcó que “con Milei están cerrando 40 pymes por día. Son 500 familias que quedan en la calle cada día. Cuando llegás a esta situación la economía se torna insostenible. Tiene consecuencias sociales que no figuran en los Excel de Luis Caputo y Javier Milei”.