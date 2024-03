Javier Milei culpó al kirchnerismo y al socialismo por la ola de violencia en Rosario

En la misma línea, anunció el procedimiento que llevará adelante en materia de seguridad: "Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden".

Ni un paso atrás, ministra Patricia Bullrich Ni un paso atrás, ministra Patricia Bullrich

A través de una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el mandatario envió un mensaje a los familiares de las víctimas: "Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia".

La publicación de Javier Milei en redes sociales

Publicación de Milei sobre Rosario

El comunicado del Gobierno sobre la violencia en Rosario