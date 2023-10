Javier Milei criticó a Larreta y Vidal profundizando la grieta dentro del PRO

Gerardo Morales aseguró que el radicalismo hará "todo lo posible para que Milei no gane"

“ El problema es que no hay afinidad de ideas. Acá el elemento ordenador es el cambio y el estilo del cambio", indicó, a la vez que agregó: " Yo siempre bregué por un ordenamiento ideológico que afortunadamente está pasando”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le reprochó al expresidente Mauricio Macri haberle dado "aval" al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, durante la campaña electoral; un gesto que fue observado incluso por la expostulante de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich.

"En la reunión (de Juntos por el Cambio) quedó claro que no hay una posición común, yo voto por la unidad", manifestó Larreta, pese al apoyo de Bullrich a Milei para el balotaje. De esta forma, se despegó de la decisión de la presidenta del PRO y el exmandatario. Por el contrario, se inclinará por "sostener la mayor unidad posible" de la coalición opositora.

Larreta Vidal

"Milei es un nuevo populismo, un salto al vacío. No creo en nada de lo que propone: la venta libre de armas, la venta de órganos, la dolarización sin dólares, la educación de los vouchers, los ataques a la prensa, al Vaticano. Milei está en los bordes de la democracia", agregó Larreta.

María Eugenia Vidal también se mostró en la misma línea del jefe de Gobierno porteño y no se pronunció en favor de Milei, sino que por el contrario abogó por la unidad de la coalición.

El pacto Milei-Macri ya desató la furia de los referentes de la Unión Cívica Radical como Martín Lousteau y Gerardo Morales, que acusaron al expresidente de ser "el mariscal de la derrota de Juntos por el Cambio" y aseguraron que garantizará que no gane Milei.

Gerardo Morales, sobre el abrazo de Javier Milei y Patricia Bullrich: "Fue patético y vergonzoso"

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR aseguró que el abrazo entre Javier Milei y Patricia Bullrich fue “patético y vergonzoso”. Además, manifestó que la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio lo defraudó y que no es lo que esperaba de ella.

“Me defraudó, no es lo que esperaba de ella”, aseguró Morales y aseguró: “Milei es un salto al vacío, no podemos estar con la eliminación de la educación pública, de la salud pública. Es patético, la verdad que me da vergüenza”.

Gerardo Morales Martin Lousteau UCR Télam

Morales, junto a Martín Luosteau, manifestaron la neutralidad que tomaron los gobernadores radicales y manifestaron su enojo contra Bullrich por haber levantado la reunión de Juntos por el Cambio que estaba prevista para este jueves 26 de octubre.

Sin embargo, no sólo apuntó contra la la excandidata a presidenta, sino que también apuntó contra el expresidente: “Mauricio Macri es el gran responsable de la derrota de JxC porque desde antes de las PASO trabajó para Javier Milei. Ella misma nos contó que varias veces la quiso sentar con Javier Milei en este tramo de las elecciones”.