Mauricio Macri ya no oculta su pacto con Javier Milei y terminó de dinamitar a Juntos por el Cambio

En una semana sumamente convulsionada tras conocerse el apoyo público de Patricia Bullrich a Javier Milei , Mauricio Macri ya no oculta su pacto con el líder de La Libertad Avanza y aseguró que es la única opción de cambio.

Sobre las versiones que lo apuntaban como el instrumentador de la sorpresiva estrategia y que había sido quien obligó a Patricia a apoyar a Milei, el expresidente comentó que "ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes que tenían una idea más parcial de cambio. ¿Por qué siguen faltándole el respeto? mostró ideas y liderazgo, comunicó lo que siente y se lo dijo a quienes la votaron con la transparencia que tienen. Es lo que ella piensa, que es algo muy valioso. Con su visión y su realidad dijo algo a lo que yo adhiero, somos el cambio o no somos nada".

Los resultados de las Elecciones del domingo dejaron a Sergio Massa como el candidato más votado y a Juntos por el Cambio como tercera fuerza a nivel país, por lo cual el expresidente reflexionó: "Se dividió la oferta de cambio. A pesar de la convicción que teníamos, el 30% decidió que la opción para liderar es Javier Milei, así que tenemos que acompañar sin pedir nada a cambio".

En la misma línea indicó: "Sabemos que tenemos diferencias, pero el eje de cambio es el más importante. Son cosas que se debatirán en el Congreso. Es el único camino que tiene Argentina hoy, seguir con lo mismo es resignarnos a la pobreza".

El pronunciamiento de Bullrich provocó una ola de descontento dentro de la coalición opositora sobre todo en el ala radical. Desde el lunes, los referentes de la UCR aseguraron que no votarán a Milei y que pedirán la expulsión de Luis Petri, vicepresidente de Bullrich en campaña, del partido.

Ante esta situación, Mauricio Macri no dudó, fue en contra de su propio partido y, en diálogo con Radio Mitre denunció: "Con Morales a la cabeza apoyaron leyes del kirchnerismo en las que aumentaban impuestos. Yacobitti y Lousteau siempre tranzando por atrás de todos nosotros en contra del desarrollo del país. Siempre es por intercambio de cosas puntuales y con excusas".

Además, remarcó con indignación que "bajo la falsa imparcialidad neutralidad ellos se dedicaron a apoyar a Massa. No está mal que la vicepresidenta de la UCR diga que votan a Massa y está mal que Bullrich dice que vota a Milei. Luis Petri estaba al lado de Patricia. ¿Cómo va a echar a alguien por oponerse a que el kirchnerismo siga en el poder? ¿dónde se ha visto?".

El fundador del PRO reconoció la derrota de su partido en estas elecciones y admitió: "La interna no nos salió bien, no funcionó, al electorado le pareció que no estaba bien y eso le permitió a Javier crecer en su propuesta. Jugamos todo lo que teníamos y la juventud apostó por alguien nuevo. Tenemos que acompañar".

"Llegó la hora de sanar la discusión como la sanaron Patricia y Javier, que se pidieron disculpas porque el bien superior es darle a Argentina una esperanza de cambio", evaluó y pidió a los oyentes.

A su vez, Macri blanqueó que mantuvo ya varias charlas con el candidato libertario y aseguró que "se mostró muy abierto": "Habló bien de muchos dirigentes, sería bueno si los incorpora. Fuimos con el espíritu de reconciliación. Tenemos que darle a la gente una esperanza porque de lo ya conocido solamente hay certezas horribles".

Martín Lousteau volvió a apuntar contra Mauricio Macri: "Dejó Juntos por el Cambio y fundó el macri-mileísmo"

El conflicto en Juntos por el Cambio continúa luego de que Patricia Bullrich y Mauricio Macri expresen su apoyo a Javier Milei de La Libertad Avanza de cara al balotaje. Por ese motivo, el senador nacional Martín Lousteau afirmó que Macri “dejó JxC y fundó el macri-mileísmo o el milei-macrismo”.

El dirigente del radicalismo indicó que el expresidente rompió la coalición que él mismo creó: “Se fue a otro espacio político” y admitió sentir “vergüenza” por el anuncio del apoyo a la fórmula.

“En la conferencia de prensa vi que todo lo que dijimos resulta que, por el capricho de un par de personas, no vale. Y todo lo que nos comprometimos a hacer si ganamos, pero también lo que nos comprometimos a pelear por ello si perdíamos, hay gente que piensa que no hay que hacerlo”, aseguró en La Nación + con Luis Novaresio.

“Me enteré en ese mismo momento. Hubo rumores en la mañana. Llamé y escribí a Patricia (Bullrich) y no me contestó. Hablé con Horacio (Rodríguez Larreta) que me dijo que sí, que iba a haber una conferencia de prensa en la que iban a hablar a título personal”, subrayó.

Lo consideró como “una estafa” y “una traición”. Para evidenciar su punto de vista tornó diferente la historia: “Si Horacio y Gerardo Morales se hubieran sentado y hubieran dicho ‘nosotros representamos 2,7 millones de votos y entonces nos vamos, por ejemplo, con Sergio Massa’. Todos hubieran dicho ‘se fueron de JxC’”.

Además, responsabilizó a Macri de la derrota de Bullrich en las generales: “Para que no le disputaran el liderazgo en PRO, tensionó mucho la primaria de un modo que a nuestro votante lo asustó y por eso a JxC no le fue bien. Se la pasó elogiando a Milei, inclusive el día de las PASO”.

Y advirtió que “si Jorge Macri se pronuncia a favor de Milei y repite eso institucionalmente en la ciudad, rompe Juntos por el Cambio en la ciudad”. En la misma línea, calificó a Milei de “demagogo extremista de derecha que niega cosas básicas y que no tiene conciencia de las cosas que dice”.

Por último, indicó que “por sus características psicológicas” tiene “muy poca resistencia a la frustración y cuando se frustra deriva en violento”.