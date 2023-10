Gerardo Morales aseguró que el radicalismo hará "todo lo posible para que Milei no gane"

Para Gerardo Morales, "las propuestas de Juntos por el Cambio no tienen nada que ver con los lineamientos de Milei".

El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, aseguró que de cara al balotaje, el radicalismo hará “todo lo posible para Milei no gane”. El dirigente volvió a rechazar el acuerdo electoral alcanzando entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el candidato libertario y en referencia al futuro partidario de Juntos por el Cambio expresó: “Hay un gran debate que ha acelerado una fisura” .

"Las propuestas de JxC no tienen nada que ver con los lineamientos de Milei . Ese acuerdo fue una falta de respeto hacia la coalición", indicó Morales quien volvió a cuestionar la "actitud indigna" por parte de exministra de Seguridad del macrismo.

Luego, en declaraciones a radio Mitre, apuntó de manera directa contra el expresidente. “Obvio que es el mariscal de la derrota de Juntos por el Cambio. El responsable de la derrota tiene nombre y apellido y es Mauricio Macri".

"Lo que han hecho Mauricio y Patricia le hace mucho daño a la coalición, es una falta de respeto hacia el radicalismo y no lo aceptamos", agregó Morales, para luego remarcar que "el pueblo nos ha puesto en la oposición. Lo que ya veníamos trabajando con 10 gobernadores es lo que tenemos que cuidar, que es el rol donde nos puso el pueblo, como oposición".

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR aseguró que el abrazo entre Javier Milei y Patricia Bullrich fue “patético y vergonzoso”. Además, manifestó que la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio lo defraudó y que no es lo que esperaba de ella.

“Me defraudó, no es lo que esperaba de ella”, aseguró Morales y aseguró: “Milei es un salto al vacío, no podemos estar con la eliminación de la educación pública, de la salud pública. Es patético, la verdad que me da vergüenza”.

Morales, junto a Martín Luosteau, manifestaron la neutralidad que tomaron los gobernadores radicales y manifestaron su enojo contra Bullrich por haber levantado la reunión de Juntos por el Cambio que estaba prevista para este jueves 26 de octubre.

Sin embargo, no sólo apuntó contra la la excandidata a presidenta, sino que también apuntó contra el expresidente: “Mauricio Macri es el gran responsable de la derrota de JxC porque desde antes de las PASO trabajó para Javier Milei. Ella misma nos contó que varias veces la quiso sentar con Javier Milei en este tramo de las elecciones”.