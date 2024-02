Javier Milei: "El Estado es una organización criminal"

Milei: "El país está atravesando un proceso de desaceleración de la inflación".

En mano a mano con Luis Majul, Esteban Trebucq y Pablo Rossi en La Nación Más, Milei comenzó hablando de la inflación de enero y dijo que si se toma la cifra del 20,6 de manera aislada en número "parece horroroso" pero sostuvo que hay que analizar "dónde estábamos y cuál era la tendencia" cuando asumió su mandato.

"No podemos olvidarnos de la herencia que recibimos. La primera semana de diciembre la inflación venía corriente al 1 diario que era el equivalente a un 3700% anual. Cuando se entra en la segunda semana venía corriendo al 7000% anual, de hecho decíamos que íbamos camino a un 15.000 de inflación", manifestó el Presidente en comunicación con La Nación Más.

Ante esa situación, Milei explicó que decidieron lanzar "un camino hiper ortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI" para "dejar en equilibrio al tesoro, con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasifiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario".

"Además empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público. Hemos echado 50 mil empleados públicos. Hay 10 mil contratos que vencían y que no los renovamos, eliminamos 200 mil programas sociales de manera irregular, bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias y eliminamos la obra pública que es una fuente de corrupción gigante", se jactó.

Acto seguido, el Presidente celebró que la inflación de enero haya bajado en relación a diciembre para luego afirmar que "el país está atravesando un proceso de desaceleración de la inflación".

Javier Milei cruzó a Cristina: "Comete muchos errores en su carta"

El presidente Javier Milei criticó la carta que publicó Cristina Kirchner este miércoles al asegurar que la expresidenta "cometió muchos errores".

"Por más que no le guste a la señora Cristina Fernández de Kirchner, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Los problemas del país no se arreglan emitiendo dinero. El daño que le ha causado la inflación a la Argentina es tremendo", señaló el mandatario.

"Leí el documento que ella envió. Ese modelo es la base de la decadencia argentina. Ella dice que cuando vos devaluás hay inflación. Ese marco analítico está mal. Hay varias cosas que están mal", consideró Milei.

El Presidente advirtió que el control del tipo de mando y la emisión monetaria provocan una caída de reservas. "Entonces ahí, en vez de tocar el tipo de cambio, meten cepo. Cada vez que le faltan las reservas, meten más controles", explicó Milei.

Luego indicó que Cristina Kirchner "ignora cuestiones básicas de la economía". "Me acusa de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación y es mentira. Lo que genera inflación es la emisión monetaria", corrigió.

Con respecto a los dichos de la expresidenta, quien dijo que Milei es “economista showman”, Milei afirmó que tal vez los nuevos tiempos "requieran de show”.

Milei ratificó su plan para dolarizar la economía

Dándole la razón a Cristina Kirchner, que en su carta indicó que el plan de estabilización de la economía es "la dolarización", Milei reafirmó que su plan es "un esquema de competencia de divisas en la que la gente naturalmente se volcaría hacia la moneda más atractiva".

“Siempre hablé de libre competencia de moneda. En ese esquema, el peso no existe más”, enfatizó. Más adelante en la entrevista sostuvo que Argentina está a "un tiro de dolarizar".

Javier Milei, sobre el fracaso de la Ley Ómnibus: "Los políticos no quieren ceder sus privilegios"

En otro pasaje de la entrevista Milei aseguró que la Ley Ómnibus no salió porque “los políticos no quieren ceder de sus privilegios". "Es bueno que la gente sepa quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Que la gente sepa quiénes son los delincuentes”, expresó.

Acto seguido indicó que buscará nuevas alianzas y remarcó que el concepto de Tabula rasa "sigue firme" para todos aquellos que se quieran sumar. No obstante manifestó que los “traidores” que se opusieron a su megaproyecto no tendrán lugar en su gobierno.

“El que traiciona una vez traiciona siempre. Los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando”, aclaró en una nueva amenaza a legisladores y gobernadores.

Además ratificó que fue él quien decidió que el megaproyecto vuelva a comisión. “Frente a tener una ley mala prefiero no tener ley”.

Milei afirmó que eliminará los fideicomisos por decreto

Milei adelantó que eliminará los fideicomisos por decreto, uno de los puntos que más polémicas generaron entre los bloques "dialoguistas" durante el debate de la Ley Ómnibus dado que se tratan de presupuestos que afectan las cajas de las provincias.

Javier Milei habló de su encuentro con el Papa: "Lo primero que hice fue pedirle disculpas"

En la entrevista, el mandatario contó detalles de su encuentro con el papa Francisco y aseguró que la reunión fue "maravillosa”. “El Papa nos invitó previamente a que lo viéramos, donde se dio el diálogo del corte de pelo. Le pedí permiso para darle un abrazo y pegamos la mejor”, comentó.

“Cuando termina la ceremonia, él rompe el protocolo y vino a saludarme. No podía creer lo que estaba pasando”, agregó Milei quien reconoció que le pidió disculpas a Francisco por sus insultos del pasado.

“Lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis dichos del pasado. Había cosas que no entendía. ´¿Quién no cometió un error en su juventud?´, me dijo él”, contó Milei.

