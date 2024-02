Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: "Un showman-economista en la Rosada"

Asegura que produjo, ni bien fue electo, “un insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios. El más preocupante es el de Luis Caputo, artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina, a quien nombra, nada más ni nada menos, que como Ministro de Economía. A él se le suma la reaparición como figura estelar de Federico Sturzenegger, ex presidente del BCRA durante el gobierno de Macri y protagonista del “Megacanje” de la deuda externa junto a Domingo Cavallo en el gobierno de De La Rúa”.

Cristina Kirchner y Javier Milei Redes sociales

Además, consideró que el plan de Milei “no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años ’90”.

Y agregó: “La novedad que Milei presenta es su verdadero plan de estabilización que es, ni más ni menos que la dolarización, tal cual lo manifestó en la campaña electoral en numerosas entrevistas televisivas. Para llevar adelante este “plan” tiene que conseguir los dólares para rescatar la Base Monetaria y los pasivos remunerados del BCRA”.

En cuanto a su opinión sobre los primeros 66 días del gobierno de Milei considera que solo “ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico”.

Reapareció Cristina Kirchner: con una cita de Juan Bautista Alberdi, advirtió por la "crisis de deuda"

En primer lugar, el documento tiene una cita de Juan Bautista Alberdi, prócer que siempre recuerda La Libertad Avanza: “Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.

El objetivo principal del documento es analizar, en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación de Argentina para encontrar “otra forma de abordar las cuestiones de Estado”. Sostiene también que “que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria”.

En cuanto al gobierno de Milei, manifestó que “la legitimidad de origen que da el voto popular no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, que solo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos”. Y disparó: “Otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.

Macri

Consideró que la presencia de varios funcionarios que “fracasaron” en el gobierno de Mauricio Macri en áreas de “vital importancia” pusieron en contradicción un principio básico por el cual Javier Milei logró el apoyo de la sociedad. “Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas, sólo puede conducir a malos resultados” y agregó: “No compartimos su diagnóstico en cuanto a que el déficit fiscal es la única razón de la inflación y de la crisis argentina. Como desarrollamos en el presente documento, la escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación”.

Uno de los puntos que resalta es que quieren cerrar el Banco Central para que los “políticos ladrones” no emitan más pesos porque cree que la única causa de la inflación es la emisión de pesos para hacerle frente al déficit fiscal: “Al mismo tiempo pretende eliminar todas las restricciones que tiene el Estado para emitir deuda pública, pero… ¡en dólares!”.