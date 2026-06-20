Las principales definiciones de Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera El Presidente cerró la ceremonia, desarrollada al pie del Monumento a la Bandera, en medio de una fuerte interna libertaria por la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Por Agregar C5N en









Las principales definiciones de Javier Milei en Rosario.

El presidente Javier Milei participó este sábado del acto oficial por el Día de la Bandera que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario en medio de una fuerte interna libertaria, la cual, pese a no recibir invitación oficial por parte del Ejecutivo, la vicepresidenta Victoria Villarruel desafió al Gobierno y decidió estar presente.

Además de los principales funcionarios nacionales, también estuvo presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien primer mandatario le volvió a brindar respaldo y apoyo de manera pública, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Milei en el acto por el Día de la Bandera en Rosario. El viernes, tras una larga reunión en la Quinta de Olivos, Milei decidió reemplazar al funcionario en la vocería presidencial (cargo primario de Adorni al comienzo de la gestión libertaria), al designar al economista Adrián Ravier como su sucesor.