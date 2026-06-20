20 de junio de 2026 Inicio
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Las principales definiciones de Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera

El Presidente cerró la ceremonia, desarrollada al pie del Monumento a la Bandera, en medio de una fuerte interna libertaria por la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

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Las principales definiciones de Javier Milei en Rosario.

Las principales definiciones de Javier Milei en Rosario.

El presidente Javier Milei participó este sábado del acto oficial por el Día de la Bandera que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario en medio de una fuerte interna libertaria, la cual, pese a no recibir invitación oficial por parte del Ejecutivo, la vicepresidenta Victoria Villarruel desafió al Gobierno y decidió estar presente.

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Además de los principales funcionarios nacionales, también estuvo presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien primer mandatario le volvió a brindar respaldo y apoyo de manera pública, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Las principales definiciones de Javier Milei en su discurso por el Día de la Bandera

  • "Recordar a Manuel Belgrano es recordar mucho más que un militar, a un revolucionario o a un prócer. Es recordar al gran promotor de la libertad política y económica en los orígenes de nuestra nación”

  • “Belgrano luchó por crear un país autónomo para los futuros argentinos. Una patria libre para decidir su destino. Y al mismo tiempo, promovió una sociedad donde las personas tuvieran libertad para trabajar, comerciar, producir, educarse y progresar”

  • Su batalla cultural fue contra los privilegios y el mercantilismo, una economía basada en los metales y no en la organización del trabajo. Por eso, promovió una economía libre y dinámica en la que el trabajo genuino fuera el eje impulsor de la sociedad”

  • “Vivió una paradoja: por mandato familiar fue abogado, pero sus pasiones fueron la economía y la difusión de ideas absolutamente novedosas para la época, como las de Adam Smith. Leyó y admiró la riqueza de las naciones y los aportes de los fisiócratas. Comprendió que la riqueza no provenía de los privilegios otorgados por el poder, sino del trabajo, la producción, el intercambio y la iniciativa de las personas”

  • “Por eso, puede ser considerado el primer intelectual liberal económico argentino. Un criollo que empezó a pensar la generación de riqueza desde la libertad económica, la propiedad y la iniciativa privada, mucho antes de que esas palabras formaran parte de nuestras constituciones y de nuestras instituciones”.

  • “Su gran obra fue imaginar una nación antes de que existiera y sembrar las ideas que permitirían construirla. Por eso, la bandera no fue solamente una insignia militar. Fue la expresión de una idea de país. Fue la representación visible de una causa. La causa de la libertad”

  • “Belgrano fue rico y murió pobre a los 50 años, habiendo entregado todo por su patria. Por eso, cuando hoy miramos nuestra bandera, no vemos solamente los colores celeste y blanco. Vemos una historia, vemos una lucha, vemos una revolución, vemos una idea de libertad. Vemos a un hombre que se animó a imaginar una nación cuando todavía no existía”

  • “La bandera que nació frente a este río sigue representando hoy lo mismo que representaba hace más de dos siglos: la libertad política para gobernarnos a nosotros mismos, la libertad económica para trabajar, producir, comerciar y prosperar, la libertad para educarnos, crecer y construir nuestro propio futuro”.

  • Porque la Argentina no nació de la resignación, nació de la audacia. Nació de hombres y mujeres que se animaron a imaginar una patria libre cuando parecía imposible. Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad, la producción y la independencia nacional.

  • "El sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo, flameando sobre nuestras plazas, nuestras escuelas, nuestros hogares y nuestros corazones"

El discurso completo de Javier Milei en el acto del Día de la Bandera en Rosario

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