Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, agradeció "la confianza" de Javier Milei El reemplazante del Manuel Adorni asumirá la próxima semana. Tras el anuncio oficial, dedicó unas palabras al Presidente y aseguró: "Trataré de aportar un granito". Por Agregar C5N en









El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, publicó un mensaje de agradecimiento a Javier Milei en X. Redes sociales

El Gobierno anunció este viernes la designación del economista y diputado nacional por La Pampa, Adrián Ravier, como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni. Tras el anuncio, Ravier agradeció "la confianza" del presidente Javier Milei y confirmó que asumirá la próxima semana.

La decisión se tomó durante una reunión realizada en la Quinta de Olivos, de la que también participó el actual jefe de Gabinete. "Trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina", escribió.

Manuel Adorni, quien dejó la vocería y actualmente se desempeña solo como jefe de Gabinete, también se expresó a través de su cuenta de X luego de participar de la reunión en Olivos. "Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante", señaló el funcionario.

Adrián Ravier se desempeña como Presidente de la La Libertad Avanza (LLA) en La Pampa. Redes sociales Ravier fue electo diputado nacional por La Pampa para el período 2025-2029 y mantiene una relación cercana con Milei, con quien publicó el libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos.

Qué había dicho Javier Milei años atrás sobre Adrián Ravier La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial generó controversia en redes por las publicaciones realizadas por Javier Milei en 2018, cuando ambos protagonizaban debates sobre economía. En ese contexto, el actual Presidente aseguraba que el economista era "lento y poco formado", además de sostener que era "flojo en microeconomía" y que "carece de velocidad mental para ser parte de un debate".