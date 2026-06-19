Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, agradeció "la confianza" de Javier Milei

El Gobierno anunció este viernes la designación del economista y diputado nacional por La Pampa, Adrián Ravier, como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni. Tras el anuncio, Ravier agradeció "la confianza" del presidente Javier Milei y confirmó que asumirá la próxima semana.
La decisión se tomó durante una reunión realizada en la Quinta de Olivos, de la que también participó el actual jefe de Gabinete. "Trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina", escribió.
Manuel Adorni, quien dejó la vocería y actualmente se desempeña solo como jefe de Gabinete, también se expresó a través de su cuenta de X luego de participar de la reunión en Olivos. "Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante", señaló el funcionario.
Adrián Ravier se desempeña como Presidente de la La Libertad Avanza (LLA) en La Pampa.
Redes sociales
Ravier fue electo diputado nacional por La Pampa para el período 2025-2029 y mantiene una relación cercana con Milei, con quien publicó el libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos.
Qué había dicho Javier Milei años atrás sobre Adrián Ravier
La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial generó controversia en redes por las publicaciones realizadas por Javier Milei en 2018, cuando ambos protagonizaban debates sobre economía. En ese contexto, el actual Presidente aseguraba que el economista era "lento y poco formado", además de sostener que era "flojo en microeconomía" y que "carece de velocidad mental para ser parte de un debate".
"Muchas gracias excelentísimo Dr. Adrián Ravier por estos tweets para el recuerdo. Los guardaré como recuerdo de tu profundo conocimiento del debate y de la matemática. Sos motivo de burla de quien tenga una formación neoclásica razonable, algo que te excede por flojo matemático", escribió Milei en una publicación difundida ocho años atrás.
En otro mensaje, el entonces panelista volvió a cuestionar la formación de Ravier y afirmó: "Es un pobre tipo que por ser muy limitado matemáticamente se hizo austríaco y que los argumentos son válidos según quién los dice". Además, agregó: "Si leés sus notas aplicadas es aún peor economista", en referencia al futuro vocero presidencial.