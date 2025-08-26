Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios en medio del escándalo por las coimas

El Presidente recorrió la unidad militar ubicada en Palermo junto a Karina Milei y Luis Petri. El lunes, en Junín, evitó referirse al escándalo que salpica al Gobierno por un presunto entramado de corrupción y coimas y terminó con la salida del titular de ANDIS.

El presidente Javier Milei visitó este martes el Regimiento de Infantería Nº1 Patricios, ubicado en el barrio porteño de Palermo . Se trató de la segunda vez en la semana que el jefe de Estado participó de un acto oficial luego de que estalló el escándalo por los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en la compra de medicamentos y terminó con la salida del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La Oficina del Presidente se refirió a la visita del mandatario y detalló que "fue recibido por una formación de la unidad decana del Ejército Argentino y un desfile donde se le rindió honores como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas".

En tal sentido, agregaron que "en el histórico Salón Saavedra del cuartel se le otorgó la Galera del uniforme histórico de la unidad" y detallaron que el jefe de Estado fue acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el ministro de Defensa, Luis Petri ; y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Presti.

En su visita, Milei recorrió la unidad militar ubicada en Avenida Intendente Bullrich. Previamente, en un acto en Junín, el mandatario evitó referirse de manera directa al escándalo por coimas y apuntó contra la oposición en la previa a las elecciones legislativas nacionales.

En el Teatro San Carlos, acompañado por Karina Milei, el candidato a diputado nacional José Luis Espert y otros referentes provinciales, Milei prefirió dirigir sus dardos hacia el kirchnerismo, a quien acusó de “provocar estragos en la sociedad” y de buscar “ generar caos e inestabilidad” para desestabilizar al Gobierno.

De esta manera, y casi ajeno al conflicto por los medicamentos, el mandatario visitará la unidad militar para tener un contacto íntimo con el cuerpo miliciano sin motivo aparente, y se mostrará en ejercicio de gestión. "Ni el Presidente ni Karina van a decir nada del tema porque no tienen nada que ver”, sintetizaron fuentes de la Casa Rosada, a NA.

La historia del Regimiento de Infantería 1 Patricios

El Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, fue creado en 1806 a instancias del capitán Santiago de Liniers luego de la Primera Invasión Inglesa y tuvo a Cornelio de Saavedra como su primer jefe y su bautismo de fuego al año siguiente, durante el segundo episodio de 1807, formando parte sustancial del Ejército del Norte en las luchas de la Independencia. En 1913 se asientan en el predio de Palermo conocido como Cuarteles Maldonado, situado a la vera del arroyo homónimo donde funcionaba a fines del siglo XIX el Cuartel de Caballería.

A comienzos de la década del 20 el arquitecto Isaac Thorndike proyecta un nuevo complejo, cuyas obras comenzaron en 1927 y finalizaron en 1932 bajo la dirección del ingeniero Alberto Barvie. Por ser el terreno anegable dada la proximidad del arroyo, se utilizó un sistema con nervaduras para anclar los cimientos y contrapisos, empleándose para la estructura de los pabellones el hormigón armado, una técnica novedosa para la época realizada bajo la expertise de las empresas Dyckerhoff & Widmann y José Luis Pellerini.

Javier Milei sigue con sus visitas en la provincia de Buenos Aires

En continuado con su actividad oficial, el Presidente dirá presente en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora donde se llevará a cabo una caravana con los principales candidatos bonaerenses referenciados en la Tercera Sección Electoral.