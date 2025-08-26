26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios en medio del escándalo por las coimas

El Presidente recorrió la unidad militar ubicada en Palermo junto a Karina Milei y Luis Petri. El lunes, en Junín, evitó referirse al escándalo que salpica al Gobierno por un presunto entramado de corrupción y coimas y terminó con la salida del titular de ANDIS.

Por
Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios.

Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios.

X (@OPRArgentina)

El presidente Javier Milei visitó este martes el Regimiento de Infantería Nº1 Patricios, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Se trató de la segunda vez en la semana que el jefe de Estado participó de un acto oficial luego de que estalló el escándalo por los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en la compra de medicamentos y terminó con la salida del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Javier Milei republicó el comunicado de la droguería Suizo Argentina en sus historias de Instagram.
Te puede interesar:

Escándalo de las coimas: Milei compartió un comunicado de la droguería investigada

La Oficina del Presidente se refirió a la visita del mandatario y detalló que "fue recibido por una formación de la unidad decana del Ejército Argentino y un desfile donde se le rindió honores como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas".

En tal sentido, agregaron que "en el histórico Salón Saavedra del cuartel se le otorgó la Galera del uniforme histórico de la unidad" y detallaron que el jefe de Estado fue acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Presti.

Javier Milei regimiento Patricios
Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios.

Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios.

En su visita, Milei recorrió la unidad militar ubicada en Avenida Intendente Bullrich. Previamente, en un acto en Junín, el mandatario evitó referirse de manera directa al escándalo por coimas y apuntó contra la oposición en la previa a las elecciones legislativas nacionales.

En el Teatro San Carlos, acompañado por Karina Milei, el candidato a diputado nacional José Luis Espert y otros referentes provinciales, Milei prefirió dirigir sus dardos hacia el kirchnerismo, a quien acusó de “provocar estragos en la sociedad” y de buscar “generar caos e inestabilidad” para desestabilizar al Gobierno.

De esta manera, y casi ajeno al conflicto por los medicamentos, el mandatario visitará la unidad militar para tener un contacto íntimo con el cuerpo miliciano sin motivo aparente, y se mostrará en ejercicio de gestión. "Ni el Presidente ni Karina van a decir nada del tema porque no tienen nada que ver”, sintetizaron fuentes de la Casa Rosada, a NA.

La historia del Regimiento de Infantería 1 Patricios

El Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, fue creado en 1806 a instancias del capitán Santiago de Liniers luego de la Primera Invasión Inglesa y tuvo a Cornelio de Saavedra como su primer jefe y su bautismo de fuego al año siguiente, durante el segundo episodio de 1807, formando parte sustancial del Ejército del Norte en las luchas de la Independencia. En 1913 se asientan en el predio de Palermo conocido como Cuarteles Maldonado, situado a la vera del arroyo homónimo donde funcionaba a fines del siglo XIX el Cuartel de Caballería.

A comienzos de la década del 20 el arquitecto Isaac Thorndike proyecta un nuevo complejo, cuyas obras comenzaron en 1927 y finalizaron en 1932 bajo la dirección del ingeniero Alberto Barvie. Por ser el terreno anegable dada la proximidad del arroyo, se utilizó un sistema con nervaduras para anclar los cimientos y contrapisos, empleándose para la estructura de los pabellones el hormigón armado, una técnica novedosa para la época realizada bajo la expertise de las empresas Dyckerhoff & Widmann y José Luis Pellerini.

Javier Milei sigue con sus visitas en la provincia de Buenos Aires

En continuado con su actividad oficial, el Presidente dirá presente en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora donde se llevará a cabo una caravana con los principales candidatos bonaerenses referenciados en la Tercera Sección Electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1960338572478709827&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Justicia frena los pases a disponibilidad en el INTA y amenaza al Gobierno con multas millonarias

La Justicia frena los pases a disponibilidad en el INTA y amenaza al Gobierno con multas millonarias

Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil con 49,2% de imagen positiva figura primero en el ranking. 

Cayó la imagen de Milei en el ranking de los presidentes de Latinoamérica

Encuesta tras el escándalo de corrupción en ANDIS: cae la confianza y reclaman explicaciones a Milei

Nueva encuesta muestra un fuerte impacto del escándalo de las coimas en la confianza en el Gobierno

El riesgo país superó los 800 puntos.

El riesgo país superó los 800 puntos y las acciones y bonos frenaron su caída tras un lunes negro

Kicillof señaló que las denuncias contra el Gobierno tienen verosimilitud.
play

Kicillof, sobre el escándalo por coimas: "No alcanza con negarlo, lo tienen que explicar"

Alejandro Bercovich: Spagnuolo le advirtió a Javier Milei que su hermana estaba choreando.

Alejandro Bercovich: "Spagnuolo le advirtió a Javier Milei que su hermana estaba choreando"

Rating Cero

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada.

La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar"

Las hermanas Maradona cuestionaron la cobertura que se hizo de la noticia.

El furioso descargo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

Rehén una serie que ya se encuentra disponible en Netflix de tan solo cinco episodios que te mantendrán al filo del asiento.
play

Rehén es la serie de Netflix que te mantiene en vilo con solo 5 capítulos: cuál es la trama de la producción política

El reloj ya empezó a correr y octubre se perfila como el mes ideal para el maratón de esta serie de Netflix.
play

Bombazo de Netflix: se anunció la fecha de estreno de la segunda temporada una gran serie

El músico contó una anécdota particular sobre una tumba de un desconocido.

La anécdota más increíble de Joaquín Levinton en un velatorio: "Era gratis y pasé."

últimas noticias

Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios.

Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios en medio del escándalo por las coimas

Hace 11 minutos
Javier Milei republicó el comunicado de la droguería Suizo Argentina en sus historias de Instagram.

Escándalo de las coimas: Milei compartió un comunicado de la droguería investigada

Hace 14 minutos
Elecciones 2025: Corrientes elige gobernador, legisladores e intendentes

Corrientes elige gobernador, legisladores e intendentes

Hace 16 minutos
Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

Hace 28 minutos
Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva anunció que Estados Unidos revocó la visa a su ministro de Justicia: "Un gesto irresponsable"

Hace 44 minutos