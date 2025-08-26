Rehén es la serie de Netflix que te mantiene en vilo con solo 5 capítulos: cuál es la trama de la producción política Cinco episodios que combinan chantaje, intriga y decisiones de alto riesgo muestran un enfrentamiento diplomático sin precedentes. Gran opción de la plataforma de streaming.







Rehén una serie que ya se encuentra disponible en Netflix de tan solo cinco episodios que te mantendrán al filo del asiento.

Desde su lanzamiento, Rehén se posiciona como una de las producciones más intensas de Netflix, capturando la atención de los espectadores con una historia de poder, conspiración y decisiones de vida o muerte. La serie limitada ofrece cinco episodios que transcurren en tiempo real, mostrando cómo una cumbre bilateral se convierte en un terreno de tensiones extremas entre Reino Unido y Francia.

El trabajo de los actores protagonistas refleja con intensidad la presión de decisiones críticas en un contexto político de alto riesgo, donde cada acción puede alterar el destino de naciones y mantener al público al borde del asiento.

Sinopsis de Rehén, la miniserie que es tendencia en Netflix Rehén es una serie limitada de suspenso político que narra cómo una cumbre bilateral entre Reino Unido y Francia se convierte en un campo de batalla inesperado. Abigail Dalton, primera ministra británica, y Vivienne Toussaint, presidenta francesa, deben enfrentar un secuestro y un ultimátum que amenazan sus carreras y la estabilidad de sus países.

La trama combina intriga diplomática, chantaje y conspiración, mostrando en tiempo real cómo las decisiones de ambas líderes pueden tener consecuencias críticas, mientras la tensión y el riesgo se mantienen en aumento episodio tras episodio.

rehen Tráiler de Rehén Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Rehén La serie reúne un elenco destacado que da vida a las complejas relaciones de poder:

Suranne Jones como Abigail Dalton, la primera ministra británica recién electa que enfrenta su primer gran desafío político y personal.

Julie Delpy interpreta a Vivienne Toussaint, presidenta francesa que debe equilibrar conflictos fronterizos y decisiones de alto impacto durante la crisis.

Corey Mylchreest da vida a Tom, el esposo de Dalton, cuyo secuestro desata la tensión que impulsa toda la trama.