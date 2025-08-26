IR A
IR A

Rehén es la serie de Netflix que te mantiene en vilo con solo 5 capítulos: cuál es la trama de la producción política

Cinco episodios que combinan chantaje, intriga y decisiones de alto riesgo muestran un enfrentamiento diplomático sin precedentes. Gran opción de la plataforma de streaming.

Rehén una serie que ya se encuentra disponible en Netflix de tan solo cinco episodios que te mantendrán al filo del asiento.

Rehén una serie que ya se encuentra disponible en Netflix de tan solo cinco episodios que te mantendrán al filo del asiento.

Desde su lanzamiento, Rehén se posiciona como una de las producciones más intensas de Netflix, capturando la atención de los espectadores con una historia de poder, conspiración y decisiones de vida o muerte. La serie limitada ofrece cinco episodios que transcurren en tiempo real, mostrando cómo una cumbre bilateral se convierte en un terreno de tensiones extremas entre Reino Unido y Francia.

El reloj ya empezó a correr y octubre se perfila como el mes ideal para el maratón de esta serie de Netflix.
Te puede interesar:

Bombazo de Netflix: se anunció la fecha de estreno de la segunda temporada una gran serie

El trabajo de los actores protagonistas refleja con intensidad la presión de decisiones críticas en un contexto político de alto riesgo, donde cada acción puede alterar el destino de naciones y mantener al público al borde del asiento.

Sinopsis de Rehén, la miniserie que es tendencia en Netflix

Rehén es una serie limitada de suspenso político que narra cómo una cumbre bilateral entre Reino Unido y Francia se convierte en un campo de batalla inesperado. Abigail Dalton, primera ministra británica, y Vivienne Toussaint, presidenta francesa, deben enfrentar un secuestro y un ultimátum que amenazan sus carreras y la estabilidad de sus países.

La trama combina intriga diplomática, chantaje y conspiración, mostrando en tiempo real cómo las decisiones de ambas líderes pueden tener consecuencias críticas, mientras la tensión y el riesgo se mantienen en aumento episodio tras episodio.

rehen

Tráiler de Rehén

Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Rehén

La serie reúne un elenco destacado que da vida a las complejas relaciones de poder:

  • Suranne Jones como Abigail Dalton, la primera ministra británica recién electa que enfrenta su primer gran desafío político y personal.
  • Julie Delpy interpreta a Vivienne Toussaint, presidenta francesa que debe equilibrar conflictos fronterizos y decisiones de alto impacto durante la crisis.
  • Corey Mylchreest da vida a Tom, el esposo de Dalton, cuyo secuestro desata la tensión que impulsa toda la trama.
rehen-4356418

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los ríos del destino una nueva miniserie que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Los ríos del destino es la serie con solo 4 episodios que te deja sin palabras en Netflix: de qué se trata

De qué se trata esta atractiva película que está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix y es una película que te sorprende con su final inesperado

De qué se trata esta flamante película alemana que la está rompiendo en Netflix.
play

Es alemana, está en Netflix y dura menos de 2 horas: la película que nadie tiene que perderse

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

Para los amantes del género de detectives, al estilo Agatha Cristie, esta película en Netflix es una gran recomendación.
play

Está en Netflix, pocos la conocen y es una gran película recargada de misterio

Una serie brasileña que muestra con crudeza la trata de personas en el Amazonas.
play

Recién se sumó a Netflix y propone una trama tremenda: un secuestro impactante

últimas noticias

Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios.

Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios en medio del escándalo por las coimas

Hace 18 minutos
Javier Milei republicó el comunicado de la droguería Suizo Argentina en sus historias de Instagram.

Escándalo de las coimas: Milei compartió un comunicado de la droguería investigada

Hace 21 minutos
Elecciones 2025: Corrientes elige gobernador, legisladores e intendentes

Corrientes elige gobernador, legisladores e intendentes

Hace 23 minutos
Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

Hace 35 minutos
Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva anunció que Estados Unidos revocó la visa a su ministro de Justicia: "Un gesto irresponsable"

Hace 51 minutos