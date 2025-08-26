Rehén es la serie de Netflix que te mantiene en vilo con solo 5 capítulos: cuál es la trama de la producción política

Desde su lanzamiento, Rehén se posiciona como una de las producciones más intensas de Netflix, capturando la atención de los espectadores con una historia de poder, conspiración y decisiones de vida o muerte. La serie limitada ofrece cinco episodios que transcurren en tiempo real, mostrando cómo una cumbre bilateral se convierte en un terreno de tensiones extremas entre Reino Unido y Francia.
El trabajo de los actores protagonistas refleja con intensidad la presión de decisiones críticas en un contexto político de alto riesgo, donde cada acción puede alterar el destino de naciones y mantener al público al borde del asiento.
Sinopsis de Rehén, la miniserie que es tendencia en Netflix
Rehén es una serie limitada de suspenso político que narra cómo una cumbre bilateral entre Reino Unido y Francia se convierte en un campo de batalla inesperado. Abigail Dalton, primera ministra británica, y Vivienne Toussaint, presidenta francesa, deben enfrentar un secuestro y un ultimátum que amenazan sus carreras y la estabilidad de sus países.
La trama combina intriga diplomática, chantaje y conspiración, mostrando en tiempo real cómo las decisiones de ambas líderes pueden tener consecuencias críticas, mientras la tensión y el riesgo se mantienen en aumento episodio tras episodio.
Tráiler de Rehén
Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Rehén
La serie reúne un elenco destacado que da vida a las complejas relaciones de poder: