Cayó la imagen de Javier Milei en el ranking de los presidentes de Latinoamérica La baja alcanzó el 3% intermensual en la última encuesta de agosto realizada por una consultora privada. Más del 51% todavía mantiene una percepción negativa sobre el jefe de Estado.







Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil con 49,2% de imagen positiva figura primero en el ranking.

La imagen del presidente Javier Milei registró una caída del 3% en agosto en una encuesta que mide la percepción sobre los mandatarios de Latinoamérica. Del estudio, realizado por una consultora privada, se desprende además que más del 51% todavía mantiene una percepción negativa del jefe de Estado argentino.

Los tres presidentes mejor valorados en octavos mes del año por sus ciudadanos son: en primer lugar, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil con 49,2% de imagen positiva; en segundo lugar Yamandú Orsi de Uruguay con 48,9%; y en tercer lugar Daniel Noboa de Ecuador con 46,8% de aprobación.

En el otro extremo del ranking elaborado por CB Consultora, los Presidentes peor calificados: Luis Arce de Bolivia en el último lugar con 17,8% de imagen positiva; seguida por Dina Boluarte de Perú con 18,0%; y en tercer lugar Nicolás Maduro de Venezuela con 23,2% de aprobación.

Ranking Con respecto a Javier Milei, la imagen positiva de sus votantes pasó del 49,5% al 46,1% en agosto. Mientras que la visión negativa se ubicó en el 51,5%.

El estudio fue realizado antes de que el Gobierno atravesara momentos de turbulencia política luego de que salieron a la luz audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde revela un presunto entramado de corrupción y coimas en la compra de medicamentos entre un laboratorio privado y funcionarios del Gobierno.