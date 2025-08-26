26 de agosto de 2025 Inicio
Cayó la imagen de Javier Milei en el ranking de los presidentes de Latinoamérica

La baja alcanzó el 3% intermensual en la última encuesta de agosto realizada por una consultora privada. Más del 51% todavía mantiene una percepción negativa sobre el jefe de Estado.

Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil con 49,2% de imagen positiva figura primero en el ranking. 

La imagen del presidente Javier Milei registró una caída del 3% en agosto en una encuesta que mide la percepción sobre los mandatarios de Latinoamérica. Del estudio, realizado por una consultora privada, se desprende además que más del 51% todavía mantiene una percepción negativa del jefe de Estado argentino.

Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios.
Javier Milei visitó el Regimiento de Patricios en medio del escándalo por las coimas

Los tres presidentes mejor valorados en octavos mes del año por sus ciudadanos son: en primer lugar, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil con 49,2% de imagen positiva; en segundo lugar Yamandú Orsi de Uruguay con 48,9%; y en tercer lugar Daniel Noboa de Ecuador con 46,8% de aprobación.

En el otro extremo del ranking elaborado por CB Consultora, los Presidentes peor calificados: Luis Arce de Bolivia en el último lugar con 17,8% de imagen positiva; seguida por Dina Boluarte de Perú con 18,0%; y en tercer lugar Nicolás Maduro de Venezuela con 23,2% de aprobación.

Ranking

Con respecto a Javier Milei, la imagen positiva de sus votantes pasó del 49,5% al 46,1% en agosto. Mientras que la visión negativa se ubicó en el 51,5%.

El estudio fue realizado antes de que el Gobierno atravesara momentos de turbulencia política luego de que salieron a la luz audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde revela un presunto entramado de corrupción y coimas en la compra de medicamentos entre un laboratorio privado y funcionarios del Gobierno.

