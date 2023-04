Interna en Juntos por el Cambio: tras la ruptura, Bullrich intervino el PRO de Mendoza

Wado de Pedro a la oposición: "Bajen un cambio, no jueguen con fuego"

La conducción nacional del PRO argumentó que los mandatos de las autoridades provinciales se encuentran vencidos. "La prórroga dispuesta por las autoridades distritales no se encuentra regulada en la Carta Orgánica Partidaria, ni se expresan causales de excepcionalidad para la misma", señalaron en el documento.

Sobre la decisión de Omar De Marchi, aseguraron que "el planteo de separación del frente Cambia Mendoza es una violación al acuerdo y compromiso firmado mediante el Acta de Consejo Directivo Nacional número 43, de fecha 18 de noviembre de 2022".

Esto significa que su postulación por fuera de la alianza opositora va en contra de "las reglas y mecanismos electorales que se establecieron en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para todos los integrantes".

Por todo esto, la resolución "dispone la intervención oportuna del Distrito Mendoza, a fin de los actos preparatorios que subsanen los vicios observados con relación a los mandatos, así como realizar todas las gestiones correspondientes en materia del proceso electoral provincial".

Arde Juntos por el Cambio: Omar de Marchi será candidato en Mendoza por fuera del PRO

El diputado del PRO Omar de Marchi anunció que será candidato a gobernador y arde la alianza Cambia Mendoza, que se trata de la expresión local de Juntos por el Cambio, debido a que se presentará por fuera de la coalición gobernante.

De Marchi anunció su candidatura para las elecciones del próximo 11 de junio a través de las redes sociales con un mensaje: "La opción es una sola, hay una única decisión irreversible: seré candidato a gobernador de la provincia de Mendoza".

Omar de Marchi tuit Twitter

Se desconoce cuál será el espacio político que integrará De Marchi mientras se aguarda por la definición, que será antes del próximo 12 de abril debido a que ese día cerrarán las listas para la elección del gobernador.

"Lo digo con todas las letras: no me contiene el liderazgo negativo de Alfredo Cornejo. El liderazgo que ha ejercido en algún momento tuvo algún rédito, pero cuando pasa el tiempo es puro gesto, pura voz alta y a la hora de la verdad las cosas no suceden. A mí deja de gustarme", expresó De Marchi con Andino TV .

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, están de acuerdo con que De Marchi compita en la próxima elección para gobernador mendocino pero dentro de Cambia Mendoza, según informó la agencia Télam.