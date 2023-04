Arde Juntos por el Cambio: Omar de Marchi será candidato en Mendoza por fuera del PRO

Omar de Marchi tuit El tuit de Omar de Marchi. Twitter

Se desconoce cuál será el espacio político que integrará De Marchi mientras se aguarda por la definición, que será antes del próximo 12 de abril debido a que ese día cerrarán las listas para la elección del gobernador.

"Lo digo con todas las letras: no me contiene el liderazgo negativo de Alfredo Cornejo. El liderazgo que ha ejercido en algún momento tuvo algún rédito, pero cuando pasa el tiempo es puro gesto, pura voz alta y a la hora de la verdad las cosas no suceden. A mí deja de gustarme", expresó De Marchi con Andino TV en los últimos días para apuntar contra el exgobernador mendocino y precandidato por la UCR para volver a ese cargo.

Por otro lado, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, están de acuerdo con que De Marchi compita en la próxima elección para gobernador mendocino pero dentro de Cambia Mendoza, según informó la agencia Télam.

Se rompió Juntos por el Cambio en Salta: el PRO y la UCR competirán por la gobernación

Juntos por el Cambio no pudo lograr la unidad en Salta por lo que el PRO y la UCR competirán en las elecciones provinciales que se desarrollarán el próximo 14 de mayo para elegir gobernador y vicegobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales.

A pesar de las negociaciones que mantuvieron operadores del larretismo, el bullrichismo y el radicalismo hasta altas horas de la noche, los partidos que componen Juntos por el Cambio no lograron sellar una alianza antes del cierre de la inscripción de las listas por lo que la coalición opositora terminó por romperse en el territorio salteño.

De esta manera Inés Liendo será candidata a gobernadora por el PRO y el diputado Miguel Nanni por la UCR. Al igual de lo que ocurrió en La Pampa, las elecciones salteñas serán seguidas de cerca por los principales dirigentes de Juntos por el Cambio que competirán en las PASO por la candidatura presidencial en las elecciones generales.

Tierra del Fuego: Juntos por el Cambio se fractura y el PRO irá por fuera en las elecciones provinciales

La interna dentro de Juntos por el Cambio (JxC) parece no tener fin y ahora alcanzó a Tierra del Fuego. El PRO anunció que no integrará la alianza del partido en la provincia del sur del país y presentará candidatos propios a todos los estamentos de cara a las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo.

Así lo anuncio el referente del espacio en ese distrito y diputado Héctor Stefani. De esta manera, a la situación en Tierra del Fuego se suma a otras similares ocurridas en Mendoza y Tucumán, donde la coalición opositora atraviesa desacuerdos entre los socios mayoritarios de la UCR y el PRO para la conformación de listas.

En Tierra del Fuego el hecho que desencadenó la fractura fue la intención de los referentes radicales de ir a internas para elegir el candidato a gobernador entre Stefani y el diputado radical Pablo Blanco.

"Después de varios días de negociaciones y de no llegar a un acuerdo tomamos la decisión de ir con el PRO a la gobernación sin integrar Juntos por el Cambio", explicó Stefani en diálogo con Radio Universidad de Río Grande.

Asimismo, replicó que "hay una serie de hechos que fueron pasando a lo largo de estos días y que tornaron cada vez más difícil el consenso".