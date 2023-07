Interna caliente en JxC: el picante cruce de Jorge Macri y Martín Lousteau.

Sobre la disputa dentro del espacio por la Ciudad, el exintendente de Vicente López señaló: "La gente espera que nosotros resolvamos la internas lo mejor posible, o sea, con un buen nivel de convivencia. Tampoco al porteño le gusta que le impongan candidatos a dedo. Hoy estamos en un momento donde es natural que se de una competencia entre el PRO y la UCR, con cada uno de nuestros aliados también. Expresamos dos miradas distintas de la Ciudad".

En relación al reclamo por un debate público que le realizó Lousteau, respondió: "Que él hable de lo que quiera. Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños".

"Me lo cruzo ocasionalmente, no es una persona con la que tenga relación. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo. Hemos hecho algunas acciones en la Ciudad, pero no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar", añadió.

Cuando tuvo que definir a su rival, Macri indicó que "es el candidato de la UCR, punto". "Yo rescato haber sido el candidato de síntesis del PRO", concluyó.

Jorge Macri y Martín Lousteau

Lousteau cruzó a Jorge Macri: "Trabajo en la Ciudad hace mucho, quizás por eso no compartimos ámbitos"

Tras las declaraciones de Jorge Macri, el radical Martín Lousteau eligió contestarle en una entrevista televisiva donde apuntó: "Nosotros venimos trabajando en la Ciudad hace mucho tiempo, quizás por eso es que no hemos compartido ámbitos de trabajo".

Además, lamentó que la campaña "se transforma en un sinnúmero de agresiones personalizadas, pero además hay una ausencia de debates y propuestas".

En ese sentido, reiteró su deseo de debatir con su oponente ya que considera que "es un derecho de los ciudadanos". "Trato todo el tiempo de que exista un debate donde contrastemos propuestas y contemos específicamente qué queremos hacer en seguridad, salud y educación", manifestó.

Pese a sus diferencias con Macri, el precandidato remarcó que se debe "trabajar en una coalición escuchando" y que quien "pierde" también "tiene cosas interesantes para aportar". "En el caso de que él tenga una buena propuesta, ¿por qué no la voy a tomar?", aseguró.