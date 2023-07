Lousteau insistió en realizar un debate con Jorge Macri en la Ciudad para "no romper una tradición"

Lousteau insistió en en pedir un debate con Jorge Macri para "no romper una tradición" en la ciudad de Buenos Aires.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, el senador nacional Martín Lousteau, volvió a reclamarle un debate público a su contrincante en la interna de la coalición, Jorge Macri , y sostuvo que de no cumplir con esa discusión "se estaría rompiendo una tradición en el distrito".

"Sería bueno que hubiera un debate y eso lamentablemente no lo estamos teniendo en la Ciudad, estamos rompiendo esta tradición. Jorge Macri no quiere debatir ", señaló Lousteau en declaraciones a Radio 10.

Al opinar sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que se declaró incompetente para resolver las las impugnaciones que habían sido presentadas contra la postulación de Jorge Macri, el legislador consideró que es una cuestión que "está en la Justicia".

"No soy abogado, pero si yo te digo cuáles son los cinco años anteriores a 2023, la cuestión está clara", indicó Lousteau, al referirse al aspecto técnico de la impugnación del primo del expresidente Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires.

Consultado sobre por qué deberían debatir los candidatos porteños cuando los representantes nacionales de Juntos por el Cambio no debaten antes de las PASO, Lousteau señaló que la ciudad de Buenos Aires "es autónoma y escuchar las propuestas de los partidos es un derecho de los porteños".

"Entonces uno no puede decir que no debate porque los candidatos nacionales no lo hacen", remarcó.

MARTÍN LOUSTEAU LANZÓ su CAMPAÑA

La cuestión del ferrocarril Sarmiento en la Ciudad

Por otra parte, el senador insistió en una de las polémicas de campaña que mantuvo con Jorge Macri respecto a cómo eliminar las barreras del ferrocarril Sarmiento y dijo que el método de excavar una trinchera tiene varios beneficios por sobre la realización de un viaducto elevado.

"Son nueve kilómetros con 22 barreras y al elevar la traza uno soluciona menos de la mitad de ese recorrido, porque luego está la autopista Perito Moreno y hay que volver a bajarlo", insistió Lousteau.

En este sentido, dijo que hacer una trinchera permitiría que haya "hasta cuatro vías y podría extenderse así la línea de subte hasta Liniers".

Las repudiables expresiones discriminatorias de Franco Rinaldi

FRANCO RINALDI: cuando el RACISMO y la HOMOFOBIA se visten de CANDIDATOS

Por último, Lousteau reiteró su cuestionamiento a la candidatura de Franco Rinaldi a primer legislador porteño por el sector de Jorge Macri.

"Fueron descalificaciones de tipo xenófobas, racistas, misóginas y homofóbicas", apuntó sobre los dichos de Rinaldi, que llevaron al radicalismo a pedirle a la Junta Electoral de Juntos por el Cambio que le soliciten su renuncia a la candidatura.

"Cuando lo eligieron candidato a legislador yo le mandé un mensaje para felicitarlo, y también condenamos contundentemente cuando lo discriminaron", recordó Lousteau.

"Ahora si alguien de nuestro espacio, en este caso Rinaldi, dice cosas graves tenemos que tener el mismo estándar. ¿Cómo le explicamos a la gente que queremos construir una ciudad más justa si tenemos expresiones de este tenor?", se preguntó el precandidato.