Ignacio Torres cruzó a Javier Milei: "Buscan enemigos ficticios en los aliados que acompañan"

Torres recordó que llegisladores provinciales de LLA no apoyaron a algunos gobernadores.

Torres señaló este miércoles como se enteró de la caída del principal proyecto legislativo del Gobierno cuando el oficialismo decidió levantar la sesión por no contar con los votos necesario para aprobar los artículos en particular. “Me empiezan a llegar mensajes de que los gobernadores somos unos traidores, me imaginé que algo había pasado, que se había votado en contra por alguna cuestión que desconocía, pido la versión taquigráfica y votamos todos a favor", señaló.

chubut torres Torres cruzó al Javier Milei luego de que el mandatario acusara a los gobernadores de traidores por no acompañar la Ley Ómnibus. Télam

En ese contexto, "empiezo a preguntar, incluso en una reunión previa al mediodía donde no solo votaron a favor los que responden a nosotros, que en mi caso también están dentro del bloque del PRO, sino también ayudar a que diputados que están por fuera acompañen".

Para luego manfiestar su enojo por las declaraciones del Presidente al señalar que "nos preocupa seriamente esta necesidad inerente al discurso del Gobierno de buscar un enemigo fictisio". "En definitiva el enemigo debería ser la corrupción, la pobreza, el narcotráfico, no los aliados que de hecho acompañamos. Esto es un dato real, comprobable".

Ademas atacó a las personas que rodean a Javier Milei al asegurar no saber "quien es que le dice al Presidente o quien lo asesora que meta a todos en la misma bolsa".

Milei enojado Milei, enojado y desde Israel, apuntó contra los gobernadores en redes sociales.

"Hay muchos diputados que responden al Gobierno y votaron en contra y resulta que los gobernadores son los traidores. La verdad es que sorprende para mal", apuntó en referencia a la diputada Carolina Píparo que no acompañó la ley en particular.

En una entrevista con Radio Mitre, cree que "no hay que quedarse callado en estas cuestiones". "Argentina no necesita odio, no necesita revanchismo necesita paz. Esa ley es necesaria por supuesto, queremos que salga pero bueno parece ser que en vez de acompañar o de tratar de generar los concesos mucas veces se termina poniendo voicoteando al propio Gobierno", concluyó.

