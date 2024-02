Live Blog Post

El Gobierno reconoce que aún no hay acuerdo con la oposición por la fórmula jubilatoria

“No está habiendo un acuerdo y si no llegara a haberlo, el Gobierno trabajará con bonos para ir compensando y que no tengan pérdida de poder adquisitivo”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al ingresar esta mañana al Congreso de la Nación.

“Hasta último minuto vamos a estar pendientes de si puede haber un acercamiento. 129 personas tienen que garantizar el voto de una fórmula que les deje de perder dinero como vienen perdiendo los últimos cuatro años", agregó Menem en diálogo con LN+.