Habló uno de los acusados por Patricia Bullrich como barrabrava: "No estuve en la marcha, estaba trabajando"

Gastón Ruiz fue acusado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , como uno de los barrabravas que protagonizaron episodios violentos durante la marcha de jubilados de este miércoles, aunque no estuvo presente en el Congreso.

Ruiz salió al aire de Argenzuela este viernes donde explicó que aunque "soy hincha de Chicago, no soy barrabrava. (Soy) Un hincha más que va a la cancha y cuelga su bandera".

Entonces explicó que el miércoles a la tarde, mientras se desarrollaba la manifestación que terminó con una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad, "estaba trabajando". "Al otro día me llegan mensajes de que me habían escrachado, pero si uno ve bien las fotos no soy yo", indicó.

En ese punto, agregó que es operario en una empresa ubicada en el barrio porteño de Saavedra, donde realiza sus jornadas de lunes a sábados. "Yo no estuve en la marcha, estuve trabajando", reiteró y señaló que "hay cámaras" en su lugar de trabajo que respaldan su versión, además de compañeros que pueden ser testigos.

Además, adelantó que responderá por la vía judicial a la denuncia de la ministra de Seguridad: "Estuve hablando con un abogado y algo vamos a hacer". "Ni idea como llegaron a mi nombre, salta una foto de un hombre que nada que ver", cuestionó.

"Tengo bronca, impotencia. Quiero que limpien mi nombre, vivo laburando, laburo desde los 13 años. El único hobbie que tengo es ir a la cancha, desde los 14 años. Soy un militante, ayudo en los comedores de La Matanza, de donde soy", relató Gastón brindando más detalles de su vida.

Gastón Ruíz fue denunciado por Bullrich pero no estuvo presente en la marcha de los jubilados en el Congreso



La jubilada golpeada por un policía en el Congreso denunció a Patricia Bullrich

Se complica la figura judicial de Patricia Bullrich, luego de la brutal represión del miércoles desatada en el Congreso de la Nación: Beatriz Blanco, jubilada que recibió un brutal golpe en su cabeza luego de que un efectivo de la fuerza de seguridad la agrediera, denunció a la Ministra de Seguridad y al responsable del operativo.

"Adrián Albor va ser el abogado que la va estar representando. La están denunciando a Bullrich debido a que hubo una agresión por parte de un funcionario policial que depende de la ministra", explicó el periodista de C5N Marcos Cittadini en el programa Mañanas Argentinas.