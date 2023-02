Guzmán cargó contra Juntos por el Cambio: "Son unos irresponsables"

El exfuncionario del Ejecutivo acusó a la oposición de querer "generar inestabilidad para ganar una elección" y pidió que estén "a la altura del país que podemos ser". Además, los acusó de pretender "dar lecciones sobre deuda como si no hubiesen existido sus cuatro años" .

"El comunicado de JxC muestra un modo de hacer política que explica por qué nos cuesta tanto ser un país más estable. Generar inestabilidad para ganar una elección nos daña como sociedad. Es, además de irresponsable, falto de fundamentos y está plagado de omisiones vergonzosas", tuiteó Guzmán.

"Tenemos mucha tarea por delante para construir una Argentina estable y con futuro. Para ello, las formas de construir poder y hacer política no deben socavar la confianza, sino generarla. Tergiversar y omitir no puede ser su campaña. Estemos a la altura del país que podemos ser", agregó el ex titular del Palacio de Hacienda.

— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) February 9, 2023

El comunicado de Juntos por el Cambio sobre la deuda en pesos

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió el lunes un comunicado a través del cual lanzó severas críticas al Gobierno por la deuda pública y denunció una "bomba de tiempo" para quien asuma el 10 de diciembre.

"El Gobierno Nacional no hace más que especular con dejar una bomba de tiempo al próximo Gobierno", indicó el comunicado de la oposición.