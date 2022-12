Gustavo Sylvestre, sobre la condena a Cristina Kirchner: "Está clarísimo que la quieren presa o muerta"

"Este plan de proscripción no comenzó hoy. Es un fallo político y buscado desde el año 2015. Cuando el macrismo llegó al poder, Mauricio Macri tenía por parte de sus mandantes un objetivo central: ponerla presa a Cristina Fernández de Kirchner y extinguir al kirchnerismo y a peronismo. No pudo, por eso el poder real le reprocha que no pudo", advirtió el conductor de Minuto Uno en su editorial.