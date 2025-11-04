La razón por la que el Gobierno demora la jura de Diego Santilli como nuevo ministro de Interior El flamante diputado electo fue designado por Javier Milei en lugar de Lisandro Catalán, pero su formalidad en el cargo todavía no se hizo efectiva. La polémica por su remplazo en la lista luego de la reunión con el titular del PRO, Mauricio Macri. Por







El Gobierno quiere que Santilli asuma luego del 10 de diciembre para que lo remplace un diputado de LLA.

Luego de la victoria en las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno demora la jura de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior con el objetivo de no perder lugares en el Congreso de la Nación. El flamante diputado electo por La Libertad Avanza fue designado de manera sorpresiva por el presidente Javier Milei en remplazo de Lisandro Catalán, quien dejó su cargo tras la renuncia de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete, pero se abrió la polémica por la fecha en que asumirá de manera formal el cargo.

Desde Casa Rosada enfriaron la jura de Santilli y pretenden que la misma sea luego del 10 de diciembre luego de la conformación del nuevo Palacio Legislativo. El motivo radica en el legislador que remplazará al "Colorado". Si lo hace antes de la fecha mencionada, sería reemplazado en Diputados por Nelson Marino, suplente de la lista del 2021 armada por el actual titular del PRO, Mauricio Macri.

En cambio, si finaliza su mandato el 10 de diciembre, debería renunciar a su banca de diputado que obtuvo en las elecciones del 26 de octubre en la boleta que encabezaba José Luis Espert, dejándole de esta manera su lugar al nuevo suplente de LLA, Ruben Torres, de acuerdo a la ley de paridad de género.