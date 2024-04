Guillermo Francos reveló que Javier Milei sabía de antemano del aumento salarial del Senado

" Había un comentario de que estaba dando vuelta un proyecto de incremento salarial y el Presidente dijo que no podían hacer eso y que si lo hacían los iba a exponer . Hacía tan poco tiempo que se había dado marcha atrás con lo anterior que parecía imposible", expresó el ministro en diálogo con Radio Rivadavia.

"Ha sido un error enorme del Senado la falta de sensibilidad al estado de ánimo colectivo. Esto fue hecho a menos de un mes del intento que fue vuelto atrás y todo el mundo vio la reacción de la gente", sostuvo Francos.

"Uno siente una decepción de que no se comprenda el reclamo de la gente. Me dolió mucho. La política queda disociada del pensamiento de la sociedad", enfatizó, y aseguró que el bloque de La Libertad Avanza se posicionó en contra, pero que no cuenta con "los números suficientes" para rechazar el aumento.

Francos.jpg Guillermo Francos respaldó al presidente Javier Milei ante las críticas de Elisa Carrió.

Consultado sobre el proyecto para retrotraer aumentos presentado por el PRO, Francos anticipó que desde el Poder Ejecutivo mostrarán su apoyo a la iniciativa, aunque se apuró a aclarar que "el que decide es el Legislativo".

"El Poder legislativo es independiente, nuestro bloque insistirá, pero hay que tener mayorías", expuso, e insistió en la importancia de las elecciones de 2025 para "mejorar la calidad del Senado, la de nuestros propios legisladores, que hagan experiencia, que aprendan". "Hay que buscar gente que le de una aire nuevo a la política y a ambas cámaras", manifestó.

Por otra parte, el ministro apuntó contra la dirigente nacional de la Coalición Cívica (ARI) Elisa Carrió, quien aseguró que el objetivo de Milei es derogar la Constitución Nacional. "¿Carrió habla con Milei para saber lo que quiere?", replicó.

"Cómo va a decir irresponsablemente que va por la derogación de la Constitución. Salvo que hable con él y no nos hemos enterado, pero la verdad es que Milei tiene un respeto absoluto dentro de los poderes del Estado y jamás ha hablado de una reforma de la constitución y eso que la necesita reformas", señaló.

"Carrió ha dicho tantas barbaridades en su vida pública, que ahora que está medio retirada parece que las sigue diciendo", concluyó.