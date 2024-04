Luis Juez reafirmó que votó en contra del aumento de sueldo en el Senado: "No soy un mentiroso"

El jefe del bloque PRO en el la Cámara Alta calificó lo ocurrido en el recinto como "un disparate y desprestigio" y se defendió ante las críticas de Lilita Carrió al afirmar que en la votación "yo nunca levante la mano". "Si digo que es blanco, es blanco, no miento", sostuvo.

Juez tambíén cruzó a Martín Lousteu: “Si no le gusta lo que cobra, que se haga tuitero de Milei".

“Yo la quiero, está todo bien, pero yo no soy un mentiroso. Estoy poniendo la cara cuando voté en contra, ¿tan culposo tengo que sentirme? Si digo que es blanco, es blanco, no miento”, respondió Juez para remarcar luego que “todo el bloque PRO votó en contra".

Luis Juez Luis Juez reconoció que al momento de la votación en el Senado "le faltó reacción".

“Es una interpretación estúpida, mentirosa, falaz; si yo no levanto la mano, ¿mi conducta es la misma que la del tipo que levantó la mano? En el Senado las cosas funcionan así, cuando la votación es nominal es tablero y cuando es a mano alzada el que no lo hace no asiente”, agregó Juez en Radio Mitre.

De todas maneras, el senador reconoció que al momento de la votación "le faltó reacción". "Fueron segundos en lo que me tendría que haber parado y hablado para parar semejante estupidez”, sostuvo.

“Fue un disparate y desprestigio para el Senado. Es indignante también para la gente que no tiene para comer”, se lamentó.

Aumento en el Senado: Luis Juez apuntó tambien contra Martín Lousteau

El legislador también arremetió contra su par del radicalismo, quien había comparado el aumento de las dietas con el sueldo del vocero presidencial Manuel Adorni el cual “ganaba tres veces más que un senador”.

“Que Lousteau se haga tuitero de Milei o que sea Vocero del Presidente. Yo no me meto con el bolsillo de nadie. Fue todo muy oscuro”, sostuvo Juez.