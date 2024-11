Guillermo Francos: "Para privatizar Aerolíneas, tiene que haber una ley del Congreso que lo autorice"

El jefe de Gabinete aseguró que "hay empresas interesadas" en la línea aérea de bandera y existen "alternativas" en el caso de que no se cumpla la programación de vuelos. "El Gobierno sigue con su idea", sostuvo.

El funcionario indicó que "están avanzando las conversaciones" con los gremios aeronáuticos, que se retomarán este martes luego de que el Gobierno y los trabajadores no lograran alcanzar un acuerdo respecto a aumentos salariales y cambios en los convenios con los pilotos.

"Se había avanzando con dos de los gremios más rápidamente y con el de los pilotos todavía se seguía conversando. Este es el problema de tener tantos gremios que tratan la misma temática", afirmó a Radio La Red. Las negociaciones incluyen a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

"El Gobierno sigue con su idea de privatización. No creo que haya reparos con los gremios tampoco, porque es un tema que ha estado fuera de la conversación, pero quedando claro que el Gobierno tiene esta posición. El Estado no quiere poner recursos de todos los argentinos para sufragar el déficit enorme de la línea aérea", remarcó.

El jefe de Gabinete afirmó que "hay interesados en Aerolíneas Argentinas, hay empresas que están interesadas en algunas rutas para el caso de que no se quieran continuar explotando o no se cumpla la programación establecida. Alternativas siempre hay", subrayó. Sin embargo, aclaró que "para poder privatizarla, tiene que haber una ley del Congreso que lo autorice".

"Siempre preferiría que la evolución sea sin conflictos, por eso se están discutiendo los convenios colectivos. El Presidente lo dijo con toda claridad: si no hay acuerdo, si no se reduce el déficit de la compañía, el Estado no va a seguir poniendo plata para privilegiar a unos pocos", sentenció.

En medio del conflicto gremial, el presidente Javier Milei advirtió que si no se llega a un acuerdo la compañía estatal presentará el Procedimiento Preventivo de Crisis, que podría habilitar a la empresa a suspender personal o despedirlo por un monto menor al fijado por ley.

El Gobierno cruzó a los gremialistas aeronáuticos: "La sociedad no quiere más este tipo de dirigentes"

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, cargó contra el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, quien afirmó que "los pasajeros no fueron rehenes" durante el paro sorpresivo que los trabajadores de la empresa Intercargo llevaron a cabo el miércoles 6 en Aeroparque.

En diálogo con Radio Mitre, Cordero advirtió por la visión de la población sobre sindicalistas aeronáuticos. "La sociedad no quiere más este tipo de dirigentes. Esa no es una dirigencia sindical como la que está pidiendo y queriendo la sociedad. Las personas ya directamente no resisten más, ni este tipo de dirigentes, ni el acoso que sucedía en la Argentina, ni el acoso de ninguna característica o forma", expresó.

"Lo que se espera es que es que tomen una actitud completamente diferente. Si es que cometen un delito, irán a la Justicia. Si cometen una acción que es desmadrada de sus funciones, se aplicarán todas las sanciones que se tienen que aplicar y eso es lo que se está haciendo", agregó en esta línea.