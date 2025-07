Guillermo Francos habló sobre el escándalo entre Cúneo Libarona y Tim Ballard: "No tengo nada que reprocharle"

Abordado por la prensa en su ingreso a la Casa Rosada este miércoles, respondió algunas preguntas. "¿Vio el video?", le consultó el periodista Fabián Waldman, quien luego compartió en su cuenta de X un video del momento.

"No, no vi el video", aseguró Francos, antes de que le expliquen que en el mismo "Libarona habla con Ballard y le ofrece sus servicios para facilitarle algunas cuestiones". "No creo que le ofrezca sus servicios, creo que conversó sobre un tema preocupante", continuó. Pero, pese a que dijo desconocer el material, el titular de Justicia afirmó "no tengo nada que reprocharle", evidenciando que estaba al tanto.

Embed - Vió el video?

- No ví el video".

- Pero le ofrece sus servicios?

- No creo que le ofrezca sus servicios, creo que conversó sobre un tema preocupante. No tengo nada que reprocharle.@GAFrancosOk sobre la situación de @m_cuneolibarona pic.twitter.com/dwqw1HkMFp — Fabian Waldman (@FabianWaldman) July 30, 2025

Cúneo Libarona ofreció sus servicios al polémico Tim Ballard y prometió lobby judicial y mediático

La cámara oculta difundida en Argenzuelaexpuso una serie de ofrecimientos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al exagente de la CIA Tim Ballard, conocido por haber inspirado la película Sonido de Libertad, pero también por haber sido denunciado por abuso sexual por miembros de su propia organización.

En la grabación, tomada en el departamento de Ballard en Nueva York, Cúneo Libarona le ofrece su ayuda para lavar su imagen en Argentina y así poder hacer negocios en el país. “Lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. Puedo hablar con Rolando, porque soy amigo, y decirle que vamos a ponernos en campaña para que venga Tim y armemos algo lindo”, se lo escucha decir al funcionario de Javier Milei.