Resultados de las elecciones 2025: qué municipios del conurbano dio vuelta y ganó La Libertad Avanza

Si bien los partidos que rodean a la Ciudad de Buenos Aires suelen ser territorio peronista, este domingo el mapa de colores se revirtió en varias localidades y el violeta aumentó su presencia, con algunos tradicionales bastiones justicialistas que optaron por los candidatos a diputados del Gobierno nacional.

Agustín Avenali
Por
La Libertad Avanza se impuso en diez partidos del AMBA

La Libertad Avanza se impuso en diez partidos del AMBA, de los cuales había perdido en siete en las elecciones provinciales de septiembre.

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
La DNE publicó los telegramas de cada mesa.
Resultados de las elecciones 2025: el paso a paso para saber quién ganó en mi mesa

Si bien el conurbano bonaerense suele ser territorio peronista —con algunas excepciones—, este domingo en varios municipios se dio vuelta la taba y fueron los candidatos libertarios a diputados quienes se impusieron.

En septiembre, apenas en San Isidro (57,37%), Tres de Febrero (46,33%) y Vicente López (54,7%) La Libertad Avanza había alcanzado la victoria. Sin embargo, en los comicios nacionales se sumaron otros municipios, incluyendo la capital provincial.

De esta manera, en Escobar, Esteban Echeverría, La Plata, Luján, Morón, San Miguel y Tigre el oficialismo nacional revirtió los guarismos de la elección provincial y logró imponerse, en algunos casos con un repunte cercano al 10%. En Esteban Echeverría, Fuerza Patria se desplomó del 50,43% al 27,77%.

Elecciones 2025: cuáles son los municipios del AMBA en los que La Libertad Avanza dio vuelta la elección respecto a septiembre

  • Escobar (pasó de 35,15% en septiembre a 43,97% en octubre)
  • Esteban Echeverría (de 29,33% a 36,11%)
  • La Plata (de 36,49% 44,14%)
  • Luján (de 36,89% a 46,37%)
  • Morón (de 40,17% a 43,16%)
  • San Miguel (de 38,02% a 43,62%)
  • Tigre (de 34,81% a 45,91%)
Elecciones amba
La Libertad Avanza tuvo un crecimiento intercomicios en casi todos los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En otros municipios, como Ezeiza, General Las Heras, Pilar o San Vicente, La Libertad Avanza no fue la primera minoría pero experimentó un notable crecimiento entre elecciones, con más del 10% de diferencia.

Legislativas 2025: la participación electoral cayó por debajo del 70%, el peor dato desde la vuelta a la democracia

Tras el cierre de las Elecciones legislativas 2025, la participación del padrón alcanzó el 68%, en uno de los peores datos desde la vuelta a la democracia. Aunque todavía se encontraba gente en las escuelas, el porcentaje se ubicó 5 puntos por debajo de las elecciones de medio término de 2021, cuando todavía regían las restricciones por la pandemia. Se espera que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio estén disponibles desde las 21.

Según datos de la Dirección Nacional Electoral (Dine), dependiente del Ministerio del Interior, el ausentismo alcanzó el 34% y sobre las 35.987.634 del padrón, se puede concluir que 12.235.796 electores decidieron no votar. De esta manera, continúa la tendencia decreciente de las últimas tres legislativas, con participaciones del 79%, 76% y 71%.

Según las estimaciones del Gobierno, la deserción en las elecciones provinciales se iba revertir este domingo entre el 70% y el 75% de la gente. Sin embargo, la aceleración del ausentismo se acentuó sin prisa, pero sin pausa, con el menor porcentaje de votantes desde el retorno a la democracia, en 1983, según el último informe de la Cámara Nacional Electoral, que estimó en 66% la participación electoral, pese a que el voto era obligatorio.

Este domingo, cerca de un tercio de los argentinos habilitados para votar optó por no hacerlo, en un nuevo récord negativo desde el regreso de la democracia. A las 12 horas había votado solo el 23% del padrón electoral, frente al 30,5% de 202. A las, la diferencia se amplió, con una participación del 41,7%, frente al 51% de 2021. Y a las 17 horas la participación era del 58,5%, frente al 64,5%, de esas elecciones parlamentarias en las que se había registrado el anterior récord de ausentismo electoral.

Oscar DOlivo tiene 104 años y fuerte interés en la participación política.

Córdoba: tiene 104 años y no pudo votar porque lo eliminaron del padrón

Lo peor ya pasó, aseguró Javier Milei luego de las elecciones legisltivas 2025

Dólar, reelección, Trump y reforma laboral: las definiciones de Milei para el segundo tramo de su Gobierno

Javier Milei anticipó que los cambios en el Gabinete serán a partir del 10 de diciembre.

Milei dilata los cambios en el Gabinete, pero adelantó que serán "a la luz del nuevo Congreso"

Javier Milei habló tras el triunfo en las legislativas.

El día después del categórico triunfo en las legislativas, Milei aseguró que "lo peor ya pasó"

play

Trump felicitó a Milei por el triunfo en las elecciones legislativas: "Nuestra confianza estaba justificada"

El Gobierno porteño y provincial ratificaron que habrá clases normalmente.

Elecciones 2025: ¿hay clases este lunes?

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

La aclaración desactivó un rumor que había crecido a partir de un supuesto posteo atribuido al propio Del Potro.

Un famoso tenista argentino enfrentó los rumores de embarazo con su pareja con una insólita publicación: qué dijo

De qué se trata esta imperdible película de Netflix.
play

Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

El frasco, diseñado con forma de estrella azul, se convirtió en un ícono de la perfumería contemporánea.

Este es el perfume favorito de Charlotte Caniggia: cuánto sale

Mauro Icardi busca reconectar con sus hijas tras la postura de Wanda Nara.

Mauro Icardi lanzó un mensaje público para sus hijas: "Papá va a estar muy pronto..."

Tan Biónica lanzará su nuevo álbum el próximo 4 de noviembre

Tras 10 años, Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio: cuándo saldrá "El Regreso"

Javier Fernández Lima aseguró que necesita justicia para su familia.

La familia de Diego Fernández Lima apelará el sobreseimiento de Cristian Graf: "La Justicia nos abandonó"

Hace 33 minutos
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

Hace 39 minutos
Francos insistió en la importancia de mantener el equilibrio fiscal.

Guillermo Francos celebró el triunfo de LLA: "La gente entendió el mensaje"

Hace 50 minutos
Cómo se formó el lago más profundo de América.

¿Sabías que Argentina tiene el lago más profundo de América? Cuál es

Hace 50 minutos
play
De qué se trata esta imperdible película de Netflix.

Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

Hace 52 minutos