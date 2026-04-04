Ritual del 4/4: el paso clave para atraer la abundancia después de la Luna Llena

Es una oportunidad para bajar a tierra lo que venís sintiendo desde el plenilunio. No alcanza con desear: este umbral invita a comprometerse con lo que querés construir.

Conocido como el portal 4/4, es una fecha asociada a la energía de la estructura y la abundancia.

Ritual del 4/4: conocido como el portal 4/4, es una fecha asociada a la energía de la estructura , el orden y la materialización. En numerología, este número representa bases firmes, compromiso y el paso clave para atraer la abundancia después de la Luna Llena.

En 2026, este umbral llega justo después del plenilunio en Libra, un evento que puso el foco en los vínculos, el equilibrio y las decisiones importantes. Ahora, con la energía en fase menguante, el escenario cambia: es momento de integrar, soltar y reordenar .

El astro nocturno transitando por el signo del escorpión durante este período potencia los procesos profundos. Este signo invita a mirar lo que incomoda, a cortar con patrones repetitivos y a generar cambios reales. Por eso, este 4/4 no se trata solo de pedir o manifestar, sino de liberar lo que bloquea la expansion.

Este ritual combina la limpieza emocional de la fase menguante con la potencia del portal energético.

Hacé una lista con todo aquello que sentís que te limita: creencias, vínculos, miedos o situaciones que ya no están en equilibrio.

2. Cerrá el ciclo

Leé lo que escribiste en voz alta y luego rompé o quemá el papel (con cuidado). Este paso simboliza el acto consciente de dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo.

3. Activá la abundancia

En una nueva hoja, escribí 4 intenciones claras que quieras construir: pueden ser económicas, emocionales o personales, pero deben ser concretas y reales.

4. Integrá la energía

Tomate unos minutos de silencio, respiración o meditación. No se trata de hacer más, sino de alinear lo que sentís con lo que querés crear.

Claves para potenciar el ritual

La abundancia no llega si no hay espacio: primero soltar

La energía de Escorpio pide honestidad emocional

El portal 4/4 potencia lo que está bien enfocado y sostenido

Menos impulso, más intención clara

Después de una etapa de revelaciones, este es el momento de elegir con claridad. Porque la verdadera abundancia no solo se manifiesta… también se sostiene.