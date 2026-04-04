Ritual del 4/4: el paso clave para atraer la abundancia después de la Luna Llena

- El 4/4 es considerado un momento clave para activar la abundancia y la manifestación.
- La energía del número 4 se vincula con orden, estabilidad y construcción a largo plazo.
- Este año, el portal llega después de la Luna Llena en Libra.
- La lunación activó temas de vínculos, equilibrio emocional y decisiones importantes.
Ritual del 4/4: conocido como el portal 4/4, es una fecha asociada a la energía de la estructura, el orden y la materialización. En numerología, este número representa bases firmes, compromiso y el paso clave para atraer la abundancia después de la Luna Llena.
En 2026, este umbral llega justo después del plenilunio en Libra, un evento que puso el foco en los vínculos, el equilibrio y las decisiones importantes. Ahora, con la energía en fase menguante, el escenario cambia: es momento de integrar, soltar y reordenar.
El astro nocturno transitando por el signo del escorpión durante este período potencia los procesos profundos. Este signo invita a mirar lo que incomoda, a cortar con patrones repetitivos y a generar cambios reales. Por eso, este 4/4 no se trata solo de pedir o manifestar, sino de liberar lo que bloquea la expansion.
Cómo es el ritual del 4/4 para atraer la abundancia
Este ritual combina la limpieza emocional de la fase menguante con la potencia del portal energético.
1. Escribí lo que querés soltar
Hacé una lista con todo aquello que sentís que te limita: creencias, vínculos, miedos o situaciones que ya no están en equilibrio.
2. Cerrá el ciclo
Leé lo que escribiste en voz alta y luego rompé o quemá el papel (con cuidado). Este paso simboliza el acto consciente de dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo.
3. Activá la abundancia
En una nueva hoja, escribí 4 intenciones claras que quieras construir: pueden ser económicas, emocionales o personales, pero deben ser concretas y reales.
4. Integrá la energía
Tomate unos minutos de silencio, respiración o meditación. No se trata de hacer más, sino de alinear lo que sentís con lo que querés crear.
Claves para potenciar el ritual
- La abundancia no llega si no hay espacio: primero soltar
- La energía de Escorpio pide honestidad emocional
- El portal 4/4 potencia lo que está bien enfocado y sostenido
- Menos impulso, más intención clara
Después de una etapa de revelaciones, este es el momento de elegir con claridad. Porque la verdadera abundancia no solo se manifiesta… también se sostiene.