Guillermo Francos advirtió que si la Ley Ómnibus no se aprueba "se va a ajustar de otra manera"

Francos destacó en Radio Mitre que "el ánimo fundamental (de la Ley Bases) es conseguir los recursos para llegar al déficit cero. No vamos a transar en el déficit cero. Si no se da de esta forma habrá que buscar los recursos de otra manera y, si no sale la ley, habrá que ajustar de otra manera. Pero ajustar se va a ajustar porque si seguimos con déficit público, la Argentina no va a salir del pozo".

El ministro aclaró que "no es el ánimo de la Ley Bases afectar a las economías regionales" y sostuvo que desde el Gobierno "comprenden las inquietudes de los legisladores que defienden los intereses de sus provincias".

En ese contexto, insistió en que el espíritu de la ley "es lograr una Argentina con más libertades, más competitiva, donde los emprendedores puedan desarrollarse".

Además, dijo que el objetivo del Gobierno "es regular, liberalizar la economía para permitir que se invierta y que se genere más actividad económica" y remarcó que en la ley "son todas modificaciones, reformas, derogaciones que tienen que ver con que la Argentina salga de estas trabas que tiene para desarrollarse".

Francos reclamó más apoyo en el Congreso

En ese sentido, el ministro cuestionó que el presidente Javier Milei "no tenga apoyo del Congreso".

"Muchos legisladores apoyan los cambios y otros creen que tienen que defender privilegios de época pasada", manifestó y sostuvo que "ya no hay lugar para privilegios".

El titular de la cartera de Interior insistió en que desde el Gobierno están trabajando para lograr "una Argentina igualitaria en la que la gente forje su propia vida con el esfuerzo, con el trabajo, con el estudio, con la dedicación", y que para lograrlo "hay que terminar con la corrupción".

Francos se refirió a la posición del Gobierno y afirmó que "estamos dispuestos a cambiar, y queremos que nos acompañen en el cambio". Y agregó: "Si no es la totalidad, discutiremos cuáles son las cosas que podemos cambiar y cuáles no".

"Nosotros nos hacemos responsables de las cosas que proponemos, y creemos que todas tienen un sentido con cierta lógica. Si en alguna nos hemos equivocado, la cambiaremos", destacó y afirmó que "hay que tener conciencia de las urgencias porque la Argentina está en una situación complicada".

Francos criticó a Adolfo Aristarain

Por otra parte, fue consultado sobre las afirmaciones del cineasta Adolfo Aristarain, quien en una columna de opinión llamó a participar del paro y marcha convocado por la CGT para el próximo 24 de enero y afirmó que "hay que ganar la calle hasta que caiga el gobierno".

"Me parece ridícula la propuesta, porque es una declaración golpista, una declaración no propia de un hombre de la democracia", sostuvo Francos y manifestó que "Milei es un presidente que ganó hace un mes y medio con el 56% de los votos. Seguramente Aristarain habrá votado en contra".

Y agregó: "Si Aristarain quiere gobernar de manera distinta, que arme un partido, como alguna vez le dijo Cristina Kirchner a Javier Milei, pero que no vaya contra la decisión del pueblo, porque lo que él propone es ir contra la decisión del pueblo".