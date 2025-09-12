12 de septiembre de 2025 Inicio
El Merval se desplomó 12% y cerró una de sus peores semanas desde el inicio del gobierno de Milei

Los activos argentinos, que ya venían con tendencia bajista con una caída del 31% en 2025, aceleraron su desplome tras el revés electoral del Gobierno en una semana negra para la bolsa porteña, los ADRs en Wall Street y la deuda soberana.

Semana histórica para la bolsa porteña con una de las mayores caídas en la era Milei.

Tras el desplome del lunes, las acciones argentinas atraviesan un repunte.
Continúa la sangría: los bonos rebotaron, pero el Merval y los ADRs en Wall Street cerraron con leves pérdidas

En ese contexto, la bolsa porteña cayó 2,5% a 1.759.873,99 puntos básicos, mientras que medido en dólares bajó 4,8% a 1.188 unidades y completó 13 semanas en rojo de las últimas 16. En la semana, el derrumbe fue de 11,6% en pesos y 17,6% en moneda dura, comparable con el período de la pandemia.

Dentro del panel líder, las pérdidas más pronunciadas se concentraron en Grupo Supervielle, que cayó 6,1%, seguido por Metrogas con una baja de 5,5%. También se destacaron las caídas de Transportadora de Gas del Norte (-5,3%), BBVA (-4,9%) y Banco Macro (-4,3%).

Merval caída 12%

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas tampoco lograron escapar a las ventas. Las bajas se extendieron a Banco Supervielle (-6,9%), BBVA (-6%), Banco Macro (-5,9%), Edenor (-5,5%) y Central Puerto (-5,4%),

La curva soberana HD amplió las pérdidas de ayer y finalizó fuertemente en rojo tanto en la plaza local como en la internacional. El Global 2030 (GD30), que es el más líquido de todos junto al AL30D, cayó 6,36%.

Así, el riesgo país se ubicó en torno a los 1047 puntos básicos, su nivel más alto en los últimos cinco meses,

