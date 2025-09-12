El Merval se desplomó 12% y cerró una de sus peores semanas desde el inicio del gobierno de Milei Los activos argentinos, que ya venían con tendencia bajista con una caída del 31% en 2025, aceleraron su desplome tras el revés electoral del Gobierno en una semana negra para la bolsa porteña, los ADRs en Wall Street y la deuda soberana. Por







Semana histórica para la bolsa porteña con una de las mayores caídas en la era Milei.

Los activos argentinos cerraron una semana para el olvido, tras el revés que sufrió la Libertad Avanza en la contundente derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, con una caída de 12% en el S&P Merval en uno de los desplomes más importantes de la era Milei. En tanto, los ADRs retrocedieron hasta 6% en Wall Street y la deuda soberana en dólares ya pricean un escenario caótico.

En ese contexto, la bolsa porteña cayó 2,5% a 1.759.873,99 puntos básicos, mientras que medido en dólares bajó 4,8% a 1.188 unidades y completó 13 semanas en rojo de las últimas 16. En la semana, el derrumbe fue de 11,6% en pesos y 17,6% en moneda dura, comparable con el período de la pandemia.

Dentro del panel líder, las pérdidas más pronunciadas se concentraron en Grupo Supervielle, que cayó 6,1%, seguido por Metrogas con una baja de 5,5%. También se destacaron las caídas de Transportadora de Gas del Norte (-5,3%), BBVA (-4,9%) y Banco Macro (-4,3%).

Merval caída 12%

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas tampoco lograron escapar a las ventas. Las bajas se extendieron a Banco Supervielle (-6,9%), BBVA (-6%), Banco Macro (-5,9%), Edenor (-5,5%) y Central Puerto (-5,4%),