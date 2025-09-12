EN VIVO

A partir de las 7

Tras el veto de Javier Milei, trabajadores del Garrahan realizan un paro y ruidazo nacional

La nueva medida de fuerza será por 24 horas, con posterior movilización a la Plaza de Mayo, en rechazo al veto del Presidente a la Ley de Emergencia Pediátrica. Durante la jornada de lucha garantizan la atención en internaciones y guardia.

- 12 de septiembre 2025 - 07:26

Los trabajadores garantizan las atenciones en guardia, internaciones y operaciones programadas. 

Tras el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, los trabajadores del Hospital Garrahan realizan un paro de 24 horas, a partir de las 7 de la mañana. La medida de fuerza será de 24 horas, con una posterior movilización a la Plaza de Mayo. Los profesionales garantizaron la atención en internaciones, operaciones programadas y guardia.

  • Viernes 12/9: Asamblea a las 13 hs en el Garrahan. Ruidazo Nacional a las 20:00 hs.
  • Sábado 13/9: Paro SADOFE (Sábados, Domingos, Feriados) de 7 a 14 (incluye Turno Noche).
  • Lunes 15/9: Conferencia de prensa frente al Congreso, con Universidades y Salud Pública, a las 15:30 hs.

La Ley de Emergencia Pediátrica, impulsada por diputados de distintos bloques, había logrado un amplio consenso bipartidista y fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La iniciativa buscaba, entre otras cosas, asignar partidas especiales para la compra de insumos, equipamiento médico y para la recomposición salarial del personal de salud especializado en pediatría, un sector gravemente afectado por la crisis y el éxodo de profesionales.

Comenzó el paro en el Hospital Garrahan

El paro será por 24 horas y abarca cinco turnos, hasta las dos de la tarde del sábado 13 de septiembre. Desde el hospital, la periodista Mariela López Brown informó que "al mediodía se realizará una asamblea y a las 15:30, los trabajadores van a marchar desde el Congreso a la Plaza de Mayo, mientras que a las ocho de la noche la convocatoria al ruidazo".

"Es necesario que se resuelva nuestro problema de manera urgente"

En diálogo con C5N, Mariana Cuccarese, técnica administrativa del Garrahan detalló que cerca de la una de la tarde se convocó a una asamblea en el aula magna del hospital, "sin distinción de profesión sin distinción de sindicato o de gremio, es una instancia donde todos los trabajadores deciden de manera democrática qué paso seguir".

Esta dramática situación que atraviesa el hospital desde hace meses, le genera "mucha tristeza y mucha bronca, es necesario que se resuelva nuestro problema de manera urgente, seguimos perdiendo decenas de compañeros todas las semanas. Nuestro reclamo es muy modesto, poder llegar a fin de mes con un sueldo igual a la canasta familiar".

"Creo que hay un consenso en toda la población de la importancia que tiene mantener una institución como el hospital que atienden las enfermedades de alta complejidad del país de la región, queremos que ese apoyo se plasme en las calles, que es donde realmente podemos hacer presión para que el Gobierno cambie el rumbo", cerró.

"Tenemos que mostrarle masivamente al Gobierno que el Garrahan, la educación pública no se vetan, se cuidan"

La voz de los profesionales del Garrahan: "Tenemos que estar más unidos que nunca. No tenemos ninguna bandera política"

Con 17 años de trayectoria en el hospital, Romina confesó que nunca pensó vivir una crisis como la actual. "No llego a fin de mes. Sobrevivo gracias al sueldo de mi marido, pero por mí sola no podría mantener a mi familia", relató.

Daniela, otra trabajadora, señaló que "sabíamos que iba a vetar la ley. Nunca nos escuchó, nunca se acercó al hospital" .

Ruidazo Nacional a partir de las 20 hs en defensa del Hospital Garrahan

"Nunca hubo diálogo con el Gobierno, intentamos, pero hasta ahora no tuvimos una respuesta de ningún tipo", expresó Pedro Zubizarreta, jefe de Oncología en diálogo con C5N.

Desde la Asoc. Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT), informaron en redes sociales que "mientras nos preparamos para movilizar masivamente al Congreso el próximo 17 de septiembre, cuando se traten los vetos al Garrahan y la Universidad Pública, este viernes 12/9 a las 20 hs. te convocamos a hacer ruido".

Los Ruidazos que se confirmaron hasta el momento serán en:

  • Paraná - Casa de Gobierno
  • La Matanza - UNLaM
  • Córdoba - Patio Olmos
  • Salta - Plaza 9 de Julio
  • Moreno - Plaza San Martin
  • Luján - Plaza Colón
  • Río Gallegos - Santa Cruz
  • Rosario - Santa Fe
  • Jujuy - San Salvador
  • San Juan - Campus Facultad de Filosofía
  • Asamblea Paternal - CABA
  • Asamblea Facultad de Sociales - UBA
  • Asamblea Facultad de Filosofía y Letras - UBA
  • Asamblea de Facultad de Psicología - UBA
  • Asamblea Parque Patricios
  • Ituzaingó - Plaza 20 de Febrero
  • FUBA

La FUBA se suma al ruidazo por el Garrahan

El Gremio de los trabajadores de Salud de la Provincia de Córdoba también se suman al ruidazo

