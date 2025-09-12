Tras el veto de Javier Milei, trabajadores del Garrahan realizan un paro y ruidazo nacional

Live Blog Post

"Es necesario que se resuelva nuestro problema de manera urgente"

En diálogo con C5N, Mariana Cuccarese, técnica administrativa del Garrahan detalló que cerca de la una de la tarde se convocó a una asamblea en el aula magna del hospital, "sin distinción de profesión sin distinción de sindicato o de gremio, es una instancia donde todos los trabajadores deciden de manera democrática qué paso seguir".

Esta dramática situación que atraviesa el hospital desde hace meses, le genera "mucha tristeza y mucha bronca, es necesario que se resuelva nuestro problema de manera urgente, seguimos perdiendo decenas de compañeros todas las semanas. Nuestro reclamo es muy modesto, poder llegar a fin de mes con un sueldo igual a la canasta familiar".

"Creo que hay un consenso en toda la población de la importancia que tiene mantener una institución como el hospital que atienden las enfermedades de alta complejidad del país de la región, queremos que ese apoyo se plasme en las calles, que es donde realmente podemos hacer presión para que el Gobierno cambie el rumbo", cerró.