Gobernadores contra el Pacto de Mayo: Quintela pidió que el Gobierno "deje de descalificar y agraviar"

"No podemos tener condiciones para aprobar la Ley Ómnibus, es inviable, por lo menos de parte nuestra. Son 664 artículos, 70 leyes que desaparecen, 240 que se modifican, por lo tanto, creo yo que hay que actuar con mucha responsabilidad sobre ese tema", señaló.

En cuanto a los diez puntos planteados por el Presidente, Quintela sostuvo que "habría que evaluar el contenido de estos títulos que tiró. Cuando dice 'reforma laboral' hay que escuchar la opinión de los trabajadores y así sucesivamente".

Ricardo Quintela La Rioja Télam

"Estamos conversando y buscando alternativas con iniciativas propias de los gobernadores en forma mancomunada con los legisladores de los distintos partidos. Leyes que tengan que ver con los intereses de cada provincia, que son básicamente los intereses de la nación, que se asienta en una capital, pero si no se gobierna en función de las provincias no tiene sentido. La patria son las 23 provincias. El federalismo significa una distribución equitativa de los recursos que recauda la nación por delegación de los gobernadores con el mecanismo de la Ley de Coparticipación para el desarrollo de nuestras comunidades", destacó el mandatario riojano.

"Ahora, si las decisiones las concentra unilateralmente el Presidente como un monarca, no lo podemos permitir. Para esto tenemos que tener una posición firme, no altanera ni atropelladora, con el respeto que la investidura merece, pero él también debe respetar la representación que cada uno de nosotros tenemos", manifestó.

Consultado sobre sus expectativas sobre este llamado de Milei, Quintela subrayó: "Yo no quiero nada, lo que quiero es que no nos quiten las cosas. Que no le quiten a los riojanos lo que le corresponde. No comparto la filosofía ni el pensamiento de este gobierno, estamos en las antípodas. Creo que hay que dialogar. Pero para dialogar se necesitan dos partes que estén predispuestas, no se puede dialogar con una persona que insulta, agravia, siempre tiene desconsideraciones para todos los gobernadores".

Quintela repasó las consecuencias de las medidas económicas de Milei en La Rioja. "Son las mismas que se manifiestan en todas las provincias: una fuerte recesión, caída del consumo en forma estrepitosa, caída a los niveles de pobreza de los sectores medios de nuestra sociedad en forma abrupta, sectores que eran carenciados ahora son indigentes, tenemos serias dificultades para mantener mínimamente la calidad de vida de nuestra gente y tenemos dificultades para encarar un programa de salud y crecimiento", enumeró.

Además, remarcó que "de todas las obras que teníamos en la gestión anterior que están inconclusas, que tienen un porcentaje avanzado, no las podemos concluir porque este gobierno considera que la obra pública no corresponde y la tiene que hacer el privado".

"Nosotros consideramos que quien debe regular la vida de los argentinos son aquellos que fueron elegidos, somos los que tenemos que marcar cuál es el camino que creemos más correcto para desarrollarnos, crecer y tener las oportunidades que el pueblo se merece. El mercado no puede regular la vida de los argentinos. Es importante, pero quien le debe dar la ubicación que le corresponde son las autoridades electas por el voto popular", concluyó.