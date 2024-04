Gildo Insfrán: "El ajuste tiene que ser con la gente adentro, no el que estamos viviendo"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán , apuntó contra el gobierno de Javier Milei y advirtió que el ajuste "tiene que ser siempre con la gente adentro, no este ajuste que hoy estamos viviendo".

En la inauguración de las obras de refacción de la escuela secundaria N° 2 Batalla de Maipú, Insfrán cargó contra el ajuste de la administración de La Libertad Avanza, debido a que marcó que "hay que hacerlo cuando corresponde" , pero afirmó que "tiene que ser siempre con la gente adentro, no este ajuste que hoy estamos viviendo".

En tal sentido, cuestionó que el Gobierno vaya a "contramano de los intereses de los argentinos". En tanto, también criticó los incrementos de los alimentos y enfatizó en que "hoy mismo los que viven cerca de Clorinda, se pasan a Paraguay a comprar, porque las mercaderías están más baratas en Paraguay".

Gildo Insfrán Gildo Insfrán en el acto. X (@insfran_gildo)

Insfrán, además, se refirió a las subas en los valores del combustible y apuntó que "si esto no es ir en contra del ideario de San Martín y del nombre que lleva esta institución, cómo lo podemos llamar. No es un invento mío, porque yo a esto lo decía en la campaña, antes de que sea presidente, anticipé lo que planificaban y prometían".

En esta línea, sobre los incrementos en las tarifas de luz, marcó que el Gobierno pretende responsabilizarlo, a pesar de que Formosa sólo distribuye la energía. "Quieren hacer creer que es responsabilidad de quien les habla. REFSA tiene el menor costo de distribución del país", aseveró.

"No puede haber confusión, tenemos que hablar con claridad. Todo lo que estamos viviendo todavía es poco, pero sepan que en Formosa van a tener un gobierno que va a estar con ustedes. No tenemos recursos infinitos, porque los recortes que han hecho son terribles, no solo con la provincia de Formosa, sino con todas las provincias argentinas", enfatizó el gobernador formoseño sobre las decisiones de Milei referidas al interior del país.

Gildo Insfrán cargó contra Luis Caputo: "¡Qué caradura!"

Por otro lado, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, también cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que advirtiera que tomarán medidas para contener los aumentos de las prepagas.

En esta línea, Insfrán recordó que el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó Milei elimina las restricciones de valores a la industria del sector: "¡Qué caradura! La batalla se da anulando el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 que desregula totalmente, es lo que hay que hacer. Todo lo que están haciendo es fuego de artificio, para hacernos creer una cosa y pelear entre nosotros".

En tanto, remarcó la importancia de contar con una sociedad con recursos equitativos: "Si no hay Justicia social, ninguna persona puede considerarse libre. Esta es la batalla frontal que tenemos que dar, no la batalla cínica que ellos proponen, para entretenernos en ese juego dialéctico. Somos de hablar poco, somos personas de acción, por lo tanto con esos juegos que están haciendo no nos van a confundir. Espero que así sea".