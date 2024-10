Germán Martínez reclamó una reacción del arco político por los dichos de Javier Milei contra Cristina Kirchner

El jefe del bloque de Unión por la Patria apuntó contra otros partidos que todavía no se expresaron acerca de la frase del Presidente y remarcó que es un ataque "contra la democracia". También le dejó un mensaje a los peronistas que cenarán con el jefe de Estado: "Comer con quien te quiere enterrar me parece un poco mucho".

El jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que los ataques del presidente Javier Milei no son solamente contra Cristina Kirchner y el peronismo sino "contra la democracia", y llamó a otros partidos políticos a "poner un límite entre todos".

En diálogo con La Mañana por C5N, señaló que "es importantísimo" que los demás espacios políticos "se den cuenta de que acá no es contra el peronismo, el kirchnerismo, Cristina o, si se quiere, no es contra ninguno de todos estos solamente. El problema de Milei es contra la democracia, es con la democracia", subrayó.

"A medida que va cayendo su legitimidad social, se pone más violento y más fascista porque necesita contener al sector más duro que contiene su liderazgo, y me parece que este es el problema", analizó. "A estas cosas les tenemos que poner un límite entre todos. Yo no me quiero acostumbrar a la agresión permanente", añadió.

Germán Martínez Martínez aseguró que los ataques de Milei son "contra la democracia". Diputados Redes Oficiales

En ese sentido, recordó que esta violencia también "le tocó al radicalismo, le tocó a Miguel Pichetto en su momento". "El resto de los espacios políticos se tienen que dar cuenta de lo que tenemos enfrente. Tiene que haber una articulación de todas las fuerzas políticas democráticas que no se resignan a que esto sea un mensaje permanente que se destile de las más altas esferas del poder político en la Argentina", remarcó.

Martínez también cuestionó a los gobernadores que este lunes cenarán en la Quinta de Olivos con el jefe de Estado, entre los que se encuentran el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil. "Cuesta autopercibirse o definirse como peronista e ir a cenar con Milei un día después de expresiones como esta", consideró.

"Esto va mucho más allá de los que circunstancialmente podemos estar afectados por la violencia. Creo que el diálogo político en términos institucionales siempre debe garantizarse y eso está muy bien, pero cenar con quien dice que te quiere enterrar me parece un poquito mucho", añadió.