Javier Milei aseguró que le encantaría "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro"

También reconoció que mantiene un buen diálogo con el expresidente Mauricio Macri, a quien consideró un aliado, y comentó que La Libertad Avanza se encuentra trabajando en una alianza electoral con el PRO para las elecciones del 2025.

“Tenemos un alto grado de afinidad con el PRO, y estamos dispuestos a trabajar juntos de manera mucho más profunda”, indicó el economista libertario. “Imagino que hacia 2025 lo más probable es que nos encuentren juntos defendiendo las ideas de la libertad. Mi idea es llegar a una confluencia total en todo el país”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la lista libertaria en la provincia de Buenos Aires en las legislativas del año próximo, señaló que será "una decisión de ella” pero apuntó que no la ve con intenciones. "Creo que lo hace más por el hecho de que tengamos una estructura y no tengamos que ceder a extorsiones de la política”, afirmó.

Milei criticó a Villarruel por inaugurar un busto de Isabel Perón

En otro pasaje de la entrevista, Milei cuestionó a su vicepresidenta Victoria Villarruel por inaugurar un busto de la expresidenta Isabel Martínez de Perón en el Senado. “Yo no lo hubiera hecho, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino que todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”, dijo.

“Ahí hay un error, no solo eso, sino que además me parece que ser un Gobierno de las características de Martínez de Perón que derivó en el Rodrigazo, donde se quintuplicó la cantidad de pobres. Me parece que no es un modelo a seguir. Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”, puntualizó.

“Durante su Gobierno se firmó el decreto de aniquilamiento. Cuando las fuerzas armadas y las de seguridad venían combatiendo a la guerrilla desde el año 69 con otros instrumentos. Desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho, pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella”, completó.