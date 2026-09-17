Cuánto dinero ganó Sol Abraham por ser la campeona de Gran Hermano 2026 El impactante pozo de premios que se repartieron entre las principales finalistas del programa. Agregar C5N en









La tucumana ganó una gran suma de dinero tras consagrarse. Redes sociales

Tras una estadía de 172 días dentro de la casa más famosa del país, Solange “Sol” Abraham se consagró como la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada. La tucumana cerró su segunda oportunidad en el reality con el ansiado primer puesto, luego de imponerse en un mano a mano frente a Yisela “Yipio” Pintos en la esperada gala de definición.

En un cierre sumamente ajustado que mantuvo en vilo a los televidentes, la participante se coronó campeona tras cosechar el 51,8% de los votos del público, superando por escaso margen a Yipio, quien acumuló el 48,2%. De esta forma, la jugadora se quedó con el prestigioso trofeo de la competición y una serie de reconocimientos de gran valor económico.

Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. Telefe: captura de video El premio obtenido por la consagración incluye una cifra principal de $70 millones, además de la adjudicación de una casa prefabricada. Como beneficio adicional por su victoria, la ganadora también recibirá el reintegro de los consumos abonados con tarjeta de crédito mediante una reconocida billetera virtual patrocinadora del ciclo. Esta abultada gratificación económica representa uno de los pozos acumulados más importantes entregados en la historia reciente de la televisión nacional.

Por su parte, el podio del certamen concluyó con importantes recompensas para el resto de las finalistas de la temporada. Yipio se quedó con el segundo puesto, adjudicándose la suma de $20 millones y una vivienda prefabricada, mientras que Charlotte Caniggia completó el podio en el tercer lugar con una cifra final de $10 millones. De esta manera, el programa despidió una edición histórica repartiendo premios millonarios entre las tres jugadoras más destacadas del certamen.

Qué dijo Sol Abraham tras ganar Gran Hermano 2026 Pocos minutos antes de abandonar la casa más famosa del país como la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada, Solange Abraham protagonizó un momento que encendió la controversia. En el trayecto por la pasarela principal hacia la salida, la jugadora tucumana dejó caer una llamativa confesión que sugirió que no habría pasado por la etapa de casting de esta temporada: "Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz".

Sol Abraham fue la última participante en abandonar la casa de Gran Hermano. Captura de video Las palabras de la vencedora no pasaron desapercibidas y provocaron una gran cantidad de reacciones negativas en la plataforma X. Decenas de internautas tildaron la definición de engañosa y cuestionaron la transparencia del juego, señalando que la participante habría contado con beneficios exclusivos, apoyo de la producción e incluso un acuerdo previo firmado desde su ingreso al reality show. Para culminar su caminata triunfal, la campeona lanzó un eufórico "jaque mate" antes de cruzar la puerta definitiva, haciendo un claro guiño a la analogía sobre la estrategia que había expuesto segundos antes. Esta última frase terminó por enardecer a los fanáticos del programa, añadiendo una nueva chispa de debate en el desenlace de una edición que se definió bajo un clima de total hermetismo hasta el conteo final.