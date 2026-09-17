Quién es Sol Abraham, la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada

La consagración de Solange "Sol" Abraham en Gran Hermano: Generación Dorada marcó un hito en la televisión argentina tras una jornada histórica. La participante tucumana logró alzarse con el premio mayor en una transmisión récord de Telefe que mantuvo en vilo al público. Su consagración definitiva cerró un certamen de 204 días de pura convivencia y estrategia extrema.

Su victoria rompió una racha histórica de nueve ganadores hombres consecutivos en la pantalla chica desde el año 2007. Se convirtió de esta manera en la primera mujer en levantar el trofeo en diecinueve años tras la recordada gesta de Marianela Mirra . A través de una jugada audaz, la participante se impuso ante millones de espectadores que acompañaron el certamen.

Nacida en San Miguel de Tucumán , Solange construyó su camino a la fama tras su primera participación en el reality durante la edición de 2011 . En esta nueva oportunidad, la hermanita declaró con firmeza al ingresar que lo hacía "con el objetivo de demostrar que todavía tenía mucho para dar" . Su paso por esta temporada expuso una faceta mucho más madura, frontal y calculadora frente a las cámaras de televisión.

Durante la convivencia de este ciclo, la tucumana asumió abiertamente una postura competitiva sin guardarse absolutos reparos frente a sus rivales. De hecho, ella misma se definió abiertamente bajo un rol de "villana" autoproclamado dentro de la casa más famosa del país. Esta impronta le permitió sobrellevar diecisiete placas de nominación y mantenerse firme frente al juicio constante de la audiencia.

Uno de los momentos más dramáticos de su estadía ocurrió cuando resultó expulsada en el día 108 tras reiterados episodios de angustia. La jugadora había manifestado en varias oportunidades que "quería abandonar el juego para reencontrarse con su hija" ante sus compañeros. Sin embargo, su regreso se dio mediante un Golden Ticket otorgado tras la salida voluntaria de Gladys "La Bomba Tucumana" .

Telefe

En la recta final frente a Yisela "Yipio" Pintos, el conductor Santiago del Moro anunció ante las cámaras el impacto de la definición: "La votación final alcanzó cifras récord que superaron los 30 millones de votos, una edición que quedará para la historia". Las declaraciones del presentador ratificaron el masivo apoyo del público hacia la jugadora tucumana en una noche inolvidable.

Al sumar sus 126 días en la edición de 2011 con los 172 días de este certamen, la ganadora logró registrar una marca inédita. Con un acumulado de 298 días de encierro, se convirtió formalmente en la concursante argentina con más tiempo de permanencia dentro del reality. Este récord absoluto selló su vigencia dentro del formato y consolidó su liderazgo estratégico en el juego.

Con un premio principal de 70 millones de pesos, una casa prefabricada y beneficios adicionales en billeteras virtuales, la campeona celebró el triunfo. Su coronación puso fin a una competencia marcada por el rendimiento de los participantes veteranos de la televisión. De este modo, la representante tucumana escribió una nueva página dorada en la historia de la pantalla nacional.