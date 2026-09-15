15 de septiembre de 2026 Inicio
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Oro del Banco Central: la oposición amplió la denuncia penal contra Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili

Los senadores del PJ tienen como fin incorporar al expediente las presuntas inconsistencias y contradicciones tras la exposición en el Congreso. El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó pronunciarse sobre el tema.

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Senadores opositores ampliaron la denuncia.

Senadores opositores ampliaron la denuncia.

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Senadores del bloque del PJ ampliaron la denuncia contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio del escándalo por el destino del oro de las reservas nacionales.

Caputo y Milei.
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La presentación fue realizada bajo la firma del senador Martín Soria y las senadoras Juliana Di Tullio y María Florencia López, quienes solicitaron incorporar nuevos elementos a la investigación que se inició el 28 de abril de este año.

Según se expide en el texto formal, la ampliación de la denuncia se basa en un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de las declaraciones que el titular del BCRA realizó durante una reunión de comisiones en la Cámara alta.

En ese sentido, realizaron pedidos de informes que incluyen:

  • Destino y custodia: Fechas de traslado, empresas involucradas en el transporte terrestre y aéreo, lugar exacto de depósito, cantidad de lingotes y responsables de la evaluación de su calidad.
  • Condiciones contractuales y rendimientos: Plazos, beneficios acordados para el país, responsabilidades de seguridad y los rendimientos proyectados o generados por las colocaciones.
  • Riesgo de embargos: Si el Estado argentino o el BCRA recibieron notificaciones formales sobre intenciones de embargo cautelar o ejecutivo por parte de acreedores extranjeros.
  • Transparencia y balance: Razones por las cuales las memorias y Estados Contables 2024 y 2025 omitieron precisar la cantidad, valuación, localización y riesgos de la operatoria, y si dicha omisión contraviene las Normas Contables Profesionales Argentinas y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF / NIC 1).
  • Trazabilidad y expedientes: Actas de Directorio o actuaciones administrativas dictadas para la tramitación del envío del metal precioso.

Según denuncian los legisladores, el titular del Banco Central incurrió en falsedades al sostener que el oro trasladado se encuentra depositado en la sede del Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Basilea, Suiza, cuando la documentación señalaría que el destino original fue el Bank of England, en Londres.

"Miente Bausili y miente el Gobierno. Nos dijeron que el oro estaba en Suiza y no es así. No quieren decir que está en Londres por una sobreactuación malvinera de último momento", afirmó Di Tullio. Mientras que por su parte Martín Soria calificó de “cuento chino” la explicación que dio en el Senado el titular del BCRA y que “el gobierno no se pone de acuerdo ni para mentir”.

Asimismo, el bloque Justicialista contrapuso los dichos de Bausili con la información brindada por la Auditoría General de la Nación (AGN). Mientras el titular de la entidad monetaria afirmó que las operaciones contaron con revisiones de auditoría interna, externa y de la AGN sin observaciones, una nota formal remitida el 10 de septiembre por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, a la senadora Di Tullio precisa que los estados contables 2025 aún no fueron aprobados y que el análisis sobre la trazabilidad del oro se encuentra demorado por la falta de envío de documentación por parte del BCRA durante más de un año.

El texto completo sobre la ampliación de la denuncia por el oro del Banco Central

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