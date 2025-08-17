17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada por el 17 de agosto

El Presidente mantuvo un encuentro con parte del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por José de San Martín y encargado del ceremonial, la fanfarria y la custodia presidencial.

Por
Javier Milei participó del almuerzo con granaderos vestido con uniforme camuflado.

Javier Milei participó del almuerzo con granaderos vestido con uniforme camuflado.

X @lilialemoine

El presidente Javier Milei saludó y almorzó con los granaderos este domingo en Casa Rosada en conmemoración del 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Más allá de ese encuentro, no habrá acto oficial en homenaje al Padre de la Patria.

La campaña aparece llena de obstáculos para el Presidente.
Te puede interesar:

Milei toma el control de la campaña para paliar las consecuencias del ajuste

El mandatario participó de la comida vestido con la indumentaria del Ejército y se mostró junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y de su fotógrafa, Macarena Jimena Rodríguez.

"Hoy con Macarena Jimena conocimos al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que vino a almorzar con sus Granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín", escribió en su cuenta de X la legisladora, junto a una foto con Milei con uniforme camuflado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1957103189800403328&partner=&hide_thread=false

Por el 17 de agosto Milei no realizó ningún acto oficial, aunque se espera que tras el almuerzo el ministro de Defensa, Luis Petri, encabece un recordatorio en la Plaza San Martín.

Petri, recientemente nombrado candidato en Mendoza, también fue parte del almuerzo en Casa Rosada con los granaderos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bellati apuntó a las políticas que desfinancian la cultura y la educación pública.

Marina Bellati en TVR: "Que el arte tenga que entrar en las leyes del mercado es daniño"

play

"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

El oficialismo confirmó la lista de candidatos en CABA.

La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en CABA: Bullrich y Fargosi encabezan la lista para senadores y diputados

Luis Petri, Karina Milei y Martín Menem, tras la afiliación.

El mensaje de Milei, tras la afiliación de Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

El actor habló del carisma del expresidente frente al carácter agresivo del actual mandatario.
play

Leonardo Sbaraglia destrozó a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla"

Rating Cero

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso
play

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

Lit Killah y Tuli Acosta confirmaron su separación tras 3 años y medio de noviazgo

Lit Killah confirmó su separación de Tuli Acosta, pero dejó la puerta abierta para una reconciliación

“Pobrecita la Prandi, qué horror lo que vivió esta chica”,lamentó Mirtha Legrand
play

El mensaje de Mirtha Legrand para Julieta Prandi tras el juicio contra su exmarido: "La llamé, pero no..."

Ariana Grande tuvo una enorme transformación en su imagen, desde sus comienzos en Nickelodeon.

La impresionante transformación de Ariana Grande: sorpresa por cómo se veía antes

Netflix ofrece dramas históricos de alta calidad, y Los últimos zares se destaca por su fidelidad a los hechos reales y su trama intensa en solo seis capítulos.
play

Está en Netflix, tiene 6 capítulos y solo es apta para adultos

Este drama turco cautivó al público y a la crítica.
play

Es un drama turco, está en Netflix y pocas series la superan

últimas noticias

¿Cómo ayudar al Medio Ambiente reciclando perchas?

De esta manera podés reciclar las perchas que ya no utilices en tu casa

Hace 28 minutos
Javier Milei participó del almuerzo con granaderos vestido con uniforme camuflado.

Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada por el 17 de agosto

Hace 37 minutos
Los cambios en la contracción del miocardio asociados a ciertos edulcorantes podrían comprometer la salud general de quienes los consumen habitualmente.

Un cardiólogo advirtió por un alimento que muchos usan para el desayuno: afecta al corazón

Hace 39 minutos
Hay una técnica para hacer que la carne a la parrilla sea más tierna.

Ni sal ni chimichurri: el ingrediente secreto para que la carne quede bien tierna en la parrilla

Hace 50 minutos
play
La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

Hace 1 hora