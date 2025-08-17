Javier Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada por el 17 de agosto El Presidente mantuvo un encuentro con parte del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por José de San Martín y encargado del ceremonial, la fanfarria y la custodia presidencial. Por







Javier Milei participó del almuerzo con granaderos vestido con uniforme camuflado. X @lilialemoine

El presidente Javier Milei saludó y almorzó con los granaderos este domingo en Casa Rosada en conmemoración del 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Más allá de ese encuentro, no habrá acto oficial en homenaje al Padre de la Patria.

El mandatario participó de la comida vestido con la indumentaria del Ejército y se mostró junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y de su fotógrafa, Macarena Jimena Rodríguez.

"Hoy con Macarena Jimena conocimos al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que vino a almorzar con sus Granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín", escribió en su cuenta de X la legisladora, junto a una foto con Milei con uniforme camuflado.

Hoy con @Macarenajimena_ conocimos al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que vino a almorzar con sus Granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

@JMilei pic.twitter.com/99oxwS5qX5 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) August 17, 2025

@JMilei pic.twitter.com/99oxwS5qX5 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) August 17, 2025 Por el 17 de agosto Milei no realizó ningún acto oficial, aunque se espera que tras el almuerzo el ministro de Defensa, Luis Petri, encabece un recordatorio en la Plaza San Martín.

Petri, recientemente nombrado candidato en Mendoza, también fue parte del almuerzo en Casa Rosada con los granaderos.