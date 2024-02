Franco Rinaldi cruzó al presidente de Javier Milei por ajustar a la población: "Mintió"

"Yo creo que se enfatizó estúpidamente demasiado en que el ajuste lo iba a pagar la casta y que no lo iba a pagar la población. Ahora le encanta decir `no, que dijimos lo que íbamos a hacer´. Mentira papá", expresó el politólogo en su canal de streaming.

"Yo creo que se enfatizó estúpidamente demasiado en que el ajuste lo iba a pagar la casta y que no lo iba a pagar la población. Ahora le encanta decir `no, que dijimos lo que íbamos a hacer´. No, mentira papá. A la gente le dijiste que no la iba a ajustar. Dijiste el colectivo no te lo voy a subir hasta que te mejore el salario. Se lo dijo a Jony Viale", expresó Rinaldi durante una transmisión de su streaming Un café con Franco.