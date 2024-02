Eduardo Valdés, tras la quita de subsidios al transporte: "No lo sufre la casta, sino la gente"

Eduardo Valdés advirtió que la quita de subsidios al transporte "no lo sufre la casta, sino la gente".

En diálogo con Splendid 990, Valdés marcó que el presidente Javier Milei debe contar con más capacidad del diálogo y expuso las consecuencias sobre la población tras la quita de subsidios al transporte: "Lo que analizaría en estos 45 días es que el Presidente dialogue más y tuitee menos. Debe escucharnos más y no reprimir a los que no comparten sus ideas. Enojarse con los gobernadores y sacar el subsidio al transporte público no lo sufre la casta, sino la gente".