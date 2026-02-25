25 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno insistirá con modificar las licencias por enfermedad durante las sesiones ordinarias

El presidente provisional del Senado adelantó la decisión a 72 horas de la votación en el Senado. "Alguna ley nueva va a corregir este tema", aseguró.

Por
La protesta del Frente de Sindicatos Unidos el día que la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral.

La protesta del Frente de Sindicatos Unidos el día que la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral.

Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, adelantó que "va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir" las licencias "exageradas, abusivas" durante el periodo de sesiones ordinarias. El artículo 44 que descontaba hasta el 50% del salario por enfermedad fue retirado de la reforma laboral que se vota este viernes en la Cámara alta.

“Yo te aseguro que con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema, porque para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público. Los certificados médicos truchos. Hay que hacer algo”, alertó el senador este martes en Infobae en vivo.

Abdala le sacó peso a la eliminación del artículo 44 en la Cámara de Diputados debido al repudio generalizado que provocó y lo consideró "algo menor en lo extenso y en lo bondadoso que es la ley para mejorar el crecimiento en la Argentina".

Aún así, el legislador reconoció que el artículo 44 "sancionaba las enfermedades graves", pero remarcó que "de ninguna manera la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia".

Reforma laboral: los cambios que más impactarán en la vida de los trabajadores

Como el artículo 44 fue el único cuestionado, el resto de las modificaciones al tiempo que los trabajadores entregan a los empleadores fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. Este viernes el Senado debatirá y votará en el recinto la nueva versión del proyecto para convertirla en ley.

Indemnizaciones por despido

Uno de los cambios más importantes que plantea la ley tiene que ver con las indemnizaciones por despido, ya que modifica la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada en cada mes calendario, y quedan excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

A su vez, se incorpora la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un sistema de fondo de cese laboral, si así lo acuerdan sindicatos y cámaras empresarias en el marco de un convenio colectivo. El esquema funcionaría con aportes mensuales del empleador a una cuenta individual del trabajador.

Regulación de servicios esenciales

Algunos sectores esenciales como la educación deberán garantizar el 75% de su operatividad mínima durante un paro.

Jornada laboral

Permite la ampliación de la jornada de trabajo de ocho a 12 horas.

Pago del salario

Se podrá pagar en dinero, moneda extranjera, especie o alimentos.

Vacaciones más flexibles

El periodo e vacaciones será entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Las horas extras y el banco de horas

“Esta reforma propone que estos bancos de horas se utilicen de manera más amplia y se aprueba por vía de convenios colectivos, va a estar interviniendo el sindicato del otro lado”, sostuvo el abogado laborista, Julián De Diego por la pantalla de C5N.

Al mismo tiempo, remarcó que “no es cierto que no se pagan las horas extras. Quien tiene bancos de horas, cobran remuneraciones que van entre el 30 y 50% por encima de los salarios ordinarios”.

“A la persona que tiene pluriempleo, se requiere a la conformidad del trabajador, pero tiene dos garantías importantes. La mayoría de bancos de horas se firma por convenio colectivo y requiere de una justificación importante. Todos los bancos de horas tienen la intervención sindical y todos tiene la incidencia por las horas extras cuando el trabajador supera las 8 horas”, explicó.

