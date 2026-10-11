Lanzaron una campaña audiovisual por la quinta marcha por la ley de Financiamiento Universitario La UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicaron una serie de videos para convocar a sumarse a la nueva movilización para reclamar por el cumplimiento de la ley que actualiza el presupuesto para las casas de estudio. Por Agregar C5N en









La columna de la UBA en la marcha por el presupuesto universitario. C5N

La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lanzaron una campaña audiovisual para convocar a la 5° marcha por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario bajo el lema "No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen. Siempre".

El CIN había confirmado al inicio de octubre que la 5° Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves 15 de octubre a las 13:30 frente al Congreso. La convocatoria busca dar una respuesta unificada a la crisis presupuestaria, el retraso salarial, el deterioro del sistema científico nacional y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

EL SISTEMA UNIVERSITARIO ARGENTINO EXIGE AL GOBIERNO QUE CUMPLA CON LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO.



• El Gobierno Nacional hace casi un año que no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario.



Abrimos hilo pic.twitter.com/37cZ77bxOD — UBAonline (@UBAonline) October 7, 2026 Si bien en una primera instancia se había analizado realizar la concentración en el Palacio de Tribunales para apuntar al rol judicial en el conflicto, finalmente rectores, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron fijar el acto central en las puertas del Poder Legislativo.

El cambio de escenario hacia el Congreso responde de manera directa al inicio del debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027 y la sesión especial convocada por la oposición para tratar Morosidad, Emergencia en Discapacidad y rechazo del DNU 70/23.