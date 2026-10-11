11 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Lanzaron una campaña audiovisual por la quinta marcha por la ley de Financiamiento Universitario

La UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicaron una serie de videos para convocar a sumarse a la nueva movilización para reclamar por el cumplimiento de la ley que actualiza el presupuesto para las casas de estudio.

Por
La columna de la UBA en la marcha por el presupuesto universitario.

La columna de la UBA en la marcha por el presupuesto universitario.

C5N

La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lanzaron una campaña audiovisual para convocar a la 5° marcha por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario bajo el lema "No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen. Siempre".

Los hechos de inseguridad se repiten en Lanús.
Te puede interesar:

La inseguridad golpea fuerte en Lanús: le robaron la moto a un agente municipal y una familia sufrió un robo "piraña"

El CIN había confirmado al inicio de octubre que la 5° Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves 15 de octubre a las 13:30 frente al Congreso. La convocatoria busca dar una respuesta unificada a la crisis presupuestaria, el retraso salarial, el deterioro del sistema científico nacional y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Si bien en una primera instancia se había analizado realizar la concentración en el Palacio de Tribunales para apuntar al rol judicial en el conflicto, finalmente rectores, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron fijar el acto central en las puertas del Poder Legislativo.

El cambio de escenario hacia el Congreso responde de manera directa al inicio del debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027 y la sesión especial convocada por la oposición para tratar Morosidad, Emergencia en Discapacidad y rechazo del DNU 70/23.

Mientras el proyecto enviado por el Gobierno prevé $7,3 billones para las universidades nacionales, el CIN remarca que se requieren alrededor de $11 billones para garantizar el funcionamiento y el pago de haberes. Con esta medida, la comunidad educativa apunta a hacer oír su reclamo ante los legisladores encargados de discutir la partida presupuestaria del sector.

El motivo central de la movilización sigue siendo la exigencia de aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma, aprobada por el Congreso tras la insistencia del Senado luego del veto presidencial, continúa sin ejecutarse plenamente. A través de su cumplimiento, los sindicatos docentes y nodocentes reclaman una recomposición salarial acumulada del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

La serie de videos sobre la 5° marcha por la ley de Financiamiento Universitario

Noticias relacionadas

El hecho ocurrió en Mar del Plata.

Batalla campal y un auto a contramano: feroz pelea en Mar del Plata a la salida de un boliche

Estos son los resultados del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.416 del domingo 11 de octubre de 2026

Al presunto ladrón le pegaron entre varios.

Repartidores golpearon, desnudaron y ataron a un árbol a un presunto ladrón de motos en Quilmes

Tres décadas de secretos de animación en Cartoon Network terminaron en internet.

Cartoon Network sufrió una filtración masiva de archivos y se revelaron secretos de muchas de sus grandes series

play

Cristian Merchot, el manager que se formó en los potreros del under y conoció la gloria del estadio lleno

El conductor tenía 2,4 gramos de alcohol por litro de sangre.

Recibió fotos de su pareja con otro hombre, manejó borracho y cayó con el auto a un canal

Rating Cero

La repercusión de la serie generó más consultas sobre la identidad.
play

Ricardo Darín adelantó cómo terminará El Eternauta: "Hay pensado una..."

Evelyn Botto mostró su impactante transformación en redes.

Evelyn Botto mostró su transformación física y reveló la dieta que cambió sus hábitos

Rick Moranis vuelve a ponerse en la piel de Casco Oscuro para la nueva entrega de La loca historia de las galaxias.

Qué fue de la vida de Rick Moranis, el actor que estuvo en muchos clásicos de los 90

Conocé cómo es la casa de Carla Pereyra y Diego Simeone en Madrid.

Con espacios para potenciar la tranquilidad: así es la casa de Carla Pereyra y Diego Simeone

No consiguió el papel en Star Wars pero triunfó en el universo de Game Of Thrones, ¿quién es?

No logró llegar a Star Wars pero luego se hizo famosa con Game Of Thrones: quien es

Romina Yan y Darío Giordano se casaron en 1998 y tuvieron res hijos, Franco, Valentín y Azul.

¿Qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida alejado del ojo público?

últimas noticias

play
La repercusión de la serie generó más consultas sobre la identidad.

Ricardo Darín adelantó cómo terminará El Eternauta: "Hay pensado una..."

Hace 13 minutos
Los hechos de inseguridad se repiten en Lanús.

La inseguridad golpea fuerte en Lanús: le robaron la moto a un agente municipal y una familia sufrió un robo "piraña"

Hace 53 minutos
La columna de la UBA en la marcha por el presupuesto universitario.

Lanzaron una campaña audiovisual por la quinta marcha por la ley de Financiamiento Universitario

Hace 1 hora
El hecho ocurrió en Mar del Plata.

Batalla campal y un auto a contramano: feroz pelea en Mar del Plata a la salida de un boliche

Hace 1 hora
Lula da Silva en la masiva marcha antes del balotaje del 25 de octubre.

Lula encabezó una marcha de más de un millón de personas a dos semanas del balotaje

Hace 1 hora