14 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Estudiantes del Nacional Buenos Aires tomaron el colegio en la previa a la Marcha Universitaria

La determinación fue votada en asamblea para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por
La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves frente al Congreso.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves frente al Congreso.

Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires resolvieron tomar el establecimiento en la previa a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización tendrá como epicentro la Plaza Congreso y se espera una importante convocatoria de estudiantes, docentes, gremios y organizaciones políticas y sociales.

Noelia Vigliarolo habló con los medios tras la muerte de Roña Castro. 
Te puede interesar:

Habló la pareja del Jorge "Roña" Castro y reveló el plan que tenían juntos: "Era todo en mi vida"

La decisión fue adoptada en una asamblea estudiantil y se enmarca en las protestas contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y el incumplimiento de la norma que establece recursos para las universidades públicas.

“Los estudiantes decidieron en asamblea la toma del colegio en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. Hacia la quinta marcha federal y universitaria y contra el DNU 70 de Milei. Hoy, a un año del vencimiento de la ley de Financiamiento Universitario, vamos a tomar el colegio, vamos a ser miles en la calle defendiendo la Ley de Financiamiento Universitario y posicionándonos en contra del gobierno de Milei”, sostuvo Malena Lourido, estudiante y militante de la agrupación Oktubre del colegio.

Otro integrante de la agrupación planteó que la movilización busca expresar el rechazo al ajuste y reivindicar la educación pública. “Tomando de ejemplo a Francia, el estudiantado se va a movilizar a favor de la educación pública, en contra del gobierno de Javier Milei y para ponerle un freno verdaderamente revolucionario de parte de la juventud a las políticas de ajuste”, afirmó.

La protesta se suma a las medidas de fuerza que se desarrollan en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires y otros establecimientos educativos para exigir que el Ejecutivo cumpla con la ley aprobada por el Congreso.

El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno de Javier Milei promulgara la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendiera su ejecución hasta que se incorporaran las partidas presupuestarias necesarias. La decisión fue cuestionada por sectores de la comunidad educativa y también llegó a la Justicia: el 6 de octubre, un juzgado federal declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para frenar la aplicación de la norma y ordenó su cumplimiento.

Sesión clave en Diputados

La movilización del jueves se realizará en paralelo a una sesión especial de la Cámara de Diputados, convocada para las 14, en la que la oposición buscará avanzar con la derogación del DNU 70/2023, un proyecto de alivio para las familias endeudadas y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.

La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá su acto central a las 16 en Plaza Congreso. Las organizaciones convocantes esperan una movilización masiva para reclamar que se cumpla la ley y defender el financiamiento de la educación pública.

Noticias relacionadas

Savio tenía 80 años.

Murió Néstor Savio, represor de la ESMA condenado a prisión perpetua

El mal momento de salud de León XIV pone en duda su visita a la Argentina.

Qué pasará con los feriados si el Papa León XIV no viene a la Argentina

Loan Peña desapareció el 13 de junio en 2024 en después de haber ido a un almuerzo en a casa de su abuela.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: seis testigos declaran ante el Tribunal

CABA ofrece un plan para regularizar deudas de ABL y patentes: los requisitos y cómo adherirse

CABA ofrece un plan para regularizar deudas de ABL y patentes: los requisitos y cómo adherirse

Se le extirpó un nódulo pulmonar detectado durante un control de rutina.

Qué se sabe sobre la visita del papa León XIV a la Argentina tras su operación de tumor maligno

play

La hija del Roña Castro relató cuáles fueron sus últimas palabras: "Me decía que le dolía el pecho"

Rating Cero

El cantante habló después de varios rumores de infidelidades y enojos

La particular actitud que tuvo Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi

¿Qué famosos se gustan?

Inesperado romance entre dos famosos de MasterChef: "Hacen la pareja perfecta"

Los protagonistas se habían casado semanas atrás.

¿Vuelta atrás? La versión de una posible reconciliación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La joven quedó apuntada como la tercera en discordia tras la sorpresiva separación de la pareja.

Quién es Josefina Lynch, la nueva apuntada por haber generado la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El momento cobró otra dimensión cuando se conoció la ruptura.

"Estoy harta de ir de mis suegros": el mensaje que leyó Julieta Prandi antes de separarse de Emanuel Ortega

Mandé a decir que no venga: qué pasó con el invitado mega famoso de Mario Pergolini que no fue

"Mandé a decir que no venga": qué pasó con el invitado mega famoso de Mario Pergolini que no fue

últimas noticias

El cantante habló después de varios rumores de infidelidades y enojos

La particular actitud que tuvo Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi

Hace 7 minutos
La Justicia multó al Gobierno por incumplir la ley de Financiamiento Universitario.

Financiamiento universitario: la Justicia impuso multas de $100.000 por día al Gobierno por incumplir la ley

Hace 8 minutos
El Reino Unido insiste en la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas.

El Reino Unido anunció actos en las Islas por los 45° años de la Guerra de Malvinas

Hace 9 minutos
¿Qué famosos se gustan?

Inesperado romance entre dos famosos de MasterChef: "Hacen la pareja perfecta"

Hace 24 minutos
La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves frente al Congreso.

Estudiantes del Nacional Buenos Aires tomaron el colegio en la previa a la Marcha Universitaria

Hace 26 minutos