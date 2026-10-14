Estudiantes del Nacional Buenos Aires tomaron el colegio en la previa a la Marcha Universitaria

Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires resolvieron tomar el establecimiento en la previa a la quinta Marcha Federal Universitaria , convocada para este jueves 15 de octubre en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización tendrá como epicentro la Plaza Congreso y se espera una importante convocatoria de estudiantes, docentes, gremios y organizaciones políticas y sociales.

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La decisión fue adoptada en una asamblea estudiantil y se enmarca en las protestas contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y el incumplimiento de la norma que establece recursos para las universidades públicas.

“Los estudiantes decidieron en asamblea la toma del colegio en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. Hacia la quinta marcha federal y universitaria y contra el DNU 70 de Milei. Hoy, a un año del vencimiento de la ley de Financiamiento Universitario, vamos a tomar el colegio, vamos a ser miles en la calle defendiendo la Ley de Financiamiento Universitario y posicionándonos en contra del gobierno de Milei” , sostuvo Malena Lourido, estudiante y militante de la agrupación Oktubre del colegio.

Otro integrante de la agrupación planteó que la movilización busca expresar el rechazo al ajuste y reivindicar la educación pública. “Tomando de ejemplo a Francia, el estudiantado se va a movilizar a favor de la educación pública, en contra del gobierno de Javier Milei y para ponerle un freno verdaderamente revolucionario de parte de la juventud a las políticas de ajuste”, afirmó.

La protesta se suma a las medidas de fuerza que se desarrollan en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires y otros establecimientos educativos par a exigir que el Ejecutivo cumpla con la ley aprobada por el Congreso.

El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno de Javier Milei promulgara la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendiera su ejecución hasta que se incorporaran las partidas presupuestarias necesarias. La decisión fue cuestionada por sectores de la comunidad educativa y también llegó a la Justicia: el 6 de octubre, un juzgado federal declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para frenar la aplicación de la norma y ordenó su cumplimiento.

Sesión clave en Diputados

La movilización del jueves se realizará en paralelo a una sesión especial de la Cámara de Diputados, convocada para las 14, en la que la oposición buscará avanzar con la derogación del DNU 70/2023, un proyecto de alivio para las familias endeudadas y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.

La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá su acto central a las 16 en Plaza Congreso. Las organizaciones convocantes esperan una movilización masiva para reclamar que se cumpla la ley y defender el financiamiento de la educación pública.