Congreso vallado: amplio operativo de seguridad y calles cortadas en la previa del debate por la Ley de Glaciares El inicio de las audiencias en Diputados se desarrolla bajo un esquema de máxima seguridad, con accesos restringidos y protestas previstas en las inmediaciones. Por + Seguir en







Congreso vallado, fuerte operativo policial y calles cortadas en la previa del debate por la Ley de Glaciares

El Congreso amaneció este miércoles completamente vallado, con una fuerte presencia de fuerzas federales y un amplio despliegue de seguridad en sus alrededores, en la antesala del inicio de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares. La postal en la zona es de tensión contenida: accesos controlados, efectivos apostados en puntos clave y un operativo que limita la circulación tanto peatonal como vehicular.

Desde temprano se implementaron cortes de tránsito en varias arterias cercanas al Palacio Legislativo, lo que complica el movimiento en el centro porteño. Entre los cruces afectados se encuentran Avenida Entre Ríos y Alsina, Combate de los Pozos y Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, además de Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Callao y Mitre. Las restricciones están a cargo de fuerzas federales y se recomienda evitar la zona ante posibles demoras.

En ese contexto, la Cámara de Diputados dará inicio a las 10 a la primera jornada de exposiciones, que contará con la participación de unos 200 oradores de manera presencial. Para el jueves está prevista una segunda instancia, esta vez virtual, con otros 200 expositores. El esquema mixto fue diseñado por el oficialismo ante el elevado número de inscriptos, que supera ampliamente las posibilidades logísticas del Congreso.

El ingreso al edificio está estrictamente limitado a quienes fueron previamente notificados, mientras que los bloques legislativos también deberán ajustar la cantidad de asesores presentes. Cada expositor tendrá un máximo de cinco minutos para intervenir, en un intento por ordenar una agenda que se anticipa extensa y con alto nivel de conflictividad.

La organización de las audiencias ya generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que reclaman mayor amplitud en los tiempos y en la participación. A esto se suma la incertidumbre judicial: si bien una cautelar fue rechazada, aún resta definirse otra presentación impulsada por organizaciones ambientalistas.

Por la tarde, además, se espera una movilización de esos mismos sectores en las inmediaciones del Congreso, lo que podría profundizar el clima de tensión en una jornada marcada, desde el inicio, por el vallado, los controles y la presencia policial.