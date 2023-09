Estela de Carlotto le respondió a Victoria Villarruel: "No es un ser humano, es una bestia"

Tras el acto en la Legislatura porteña , Estela de Carlotto le respondió a Victoria Villarruel y aseguró que "no es un ser humano, es una bestia" . La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei "no puede tener un cargo tan importante". "Ha tocado a mi hija y yo por mi hija doy la vida", expresó.

"No tiene sentido lo que diga esta bestia, no es un ser humano es una bestia. Vamos a responder si vale la pena, si este alboroto ha traído una apertura para que se hable con más realidad de quiénes son ellos", señaló Carlotto.

Las declaraciones sobre Villarruel calificaron a Carlotto como "un personaje siniestro" que la realidad es "que ha justificado el terrorismo". Además, arremetió que "es un personaje que ha hecho política desde siempre y tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que su hija era combatiente de Montoneros".

Victoria Villarruel La Libertad Avanza Télam

Ante este panorama Estela de Carlotto instó que van a esperar la opinó de los abogados. "Yo no quiero escándalo ni nada. Porque la propia gente se está dando cuenta, lo que escucharon ha sido herir molestar y querer ensuciar a alguien", subrayó.

Frente a la posibilidad que exista una ley de negacionismo, la representante de Abuelas de Plaza de mayo expresó que está de acuerdo ya que "no puede ser que a cualquiera se le ocurra, porque tiene medios en donde ponerlo, la negación de lo que es la libertad".

Villarruel redobla la apuesta con el acto homenaje a las "víctimas del terrorismo"

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villaruel, encabezó un polémico homenaje en la Legislatura porteña en el que se buscó "homenajear a las víctimas del terrorismo".

En el acto, Villaruel cargó contra los que se mostraron en contra del homenaje: "Monopolizan el recuerdo porque no nos dejan recordar a nuestros seres queridos. No importa nada lo que digan de mí, sólo importan las víctimas del terrorismo. Nosotros no le negamos a nadie su derecho a condolerse, a realizar incluso homenaje a gente que integró organizaciones armadas. No les tenemos ningún miedo".

"En Argentina vivimos en un relato eterno. Sin embargo, en la década del 70, organizaciones provocaron miles de víctimas. Todo el pueblo argentino fue agredido principalmente por montoneros y el ejército revolucionario del pueblo", manifestó en esta línea.

Luego, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei continuó con su mención a las víctimas. "No les importaban que miles de ciudadanos inocentes mientras salían de una universidad estén mientras se detonaba un coche bomba. Ninguna de estas víctimas pueden tener una reparación moral", manifestó.