Victoria Villaruel: "Monopolizan el recuerdo porque no nos dejan recordar a nuestros seres queridos".

En el acto, Villaruel cargó contra los que se mostraron en contra del homenaje: "Monopolizan el recuerdo porque no nos dejan recordar a nuestros seres queridos. No importa nada lo que digan de mí, sólo importan las víctimas del terrorismo. Nosotros no le negamos a nadie su derecho a condolerse, a realizar incluso homenaje a gente que integró organizaciones armadas. No les tenemos ningún miedo".