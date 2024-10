Estela de Carlotto cumple 94 años: "Sigo peleando, con la vejez encima, pero con ánimo"

“Creo que es el momento casi más importante de nuestra lucha, para que no nos sigan diciendo que no son 30.000 y todas estas tonterías que nos amargan. A veces mis hijos para cuidarme dicen: 'No, no escuches', pero yo quiero estar enteradísima”, añadió.

La referente y militante por los derechos humanos consideró que la vejez “es un regalo” que le da “la vida” porque “yo he perdido mi familia, casi toda. Tengo los hijos, los nietos y los bisnietos”, destacó. También sostuvo que a esta edad “tenemos un aprendizaje, sabemos lo que conviene y no conviene, podemos evitar equivocaciones”.

Hoy cumple 94 años Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Junto a sus compañeras consolidó el derecho a la Identidad y restituyo a 137 personas ese derecho.

“Y, sobre todo, yo creo que el amor por el otro es fundamental. Felizmente, no conozco lo que es odiar ni desear males, ahí está el soberano arriba en el cielo, que es el que manda sus direcciones a quien debe. Y agradecer haber vivido aunque el dolor te perfore el corazón, pero has podido ayudar a tu gente, al otro”, destacó.

En ese sentido, afirmó que “hay que salvar el país” porque “se está destruyendo, se está empobreciendo, está teniendo gente que llora, que no come, niños que se mueren de hambre”. “Nosotros aprendimos a ayudarlos, a acompañarlos, a ser iguales. Todos somos de carne y hueso”, concluyó.