La cafetería y restaurante saludable que llegó a Palermo con toda la onda playera de Miami

Desde su reciente apertura, Brickell Café se ha consolidado como uno de los nuevos referentes gastronómicos de la ciudad, con una propuesta que combina lo saludable con lo delicioso.

Inspirado en la atmósfera playera de Miami y en el concepto de bienestar integral, Brickell Café invita a disfrutar de una experiencia fresca, relajada y abundante, ideal para cualquier momento del día.

Ubicado en un entorno que refleja modernidad y calidez, este café y restaurante se distingue por su diseño cuidado y acogedor. El lugar es luminoso y descontracturado, con detalles en madera clara, plantas naturales y rincones pensados para cada ocasión. La fachada vidriada anticipa la atmósfera interior, mientras que el deck exterior de madera se presenta como la invitación perfecta para sentarse al aire libre.

Dentro del salón, la disposición es versátil y funcional: una mesa comunitaria para compartir en grupo, un cómodo living con sillones que se prestan para trabajar con café en mano y boxes individuales para quienes prefieren mayor privacidad.

Su cocina se caracteriza por su amplitud y creatividad, con platos generosos que satisfacen tanto a quienes buscan opciones saludables como a los que prefieren alternativas más contundentes. En el apartado de ensaladas destacan la Marroquí, con cous cous, palta, halloumi y huevo mollet; la de calabaza, con rúcula, dátiles y ricota salada; o la Kale Caesar, con pollo y croutones de masa madre. Además, sobresale la combinación que propone la ensalada de atún rojo con tataki y palta laminada.

La sección de sándwiches y wraps resaltan propuestas de autor como el sándwich de tataki de atún rojo en pan ciabatta con alioli picante y pickles, o el wrap de salmón picante con porotos y aderezo de cilantro. Los “antojitos”, como el hummus de hongos con queso crema especiado o el tartar de salmón con chips de batata, complementan la experiencia con un sello original.

El brunch es otro de los puntos fuertes, con clásicos reinventados que tientan: el Avocado Toast en pan de masa madre, la tostada de salmón ahumado con crema ácida y pickles de cebolla morada, o el sándwich de croissant con huevo revuelto y mozzarella de búfala, entre otros. Para quienes prefieren opciones más ligeras, el açaí bowl con frutas frescas y granola es una alternativa imperdible.

En el apartado dulce, la pastelería artesanal suma variedad: desde cookies rellenas de Nutella, croissants y carrot cake hasta alternativas más saludables como banana nut bread, barritas proteicas o dátiles bañados en chocolate.

Qué tomar en Brickell Café

La cafetería de especialidad se elabora con granos seleccionados de Puerto Blest y ofrece desde clásicos como flat white, mocha o matcha latte, hasta creaciones originales como el Flat Brickell, un doble shot de espresso con almíbar de haba tonka.

Los smoothies proteicos y jugos cold press son otro sello distintivo, preparados cada mañana con ingredientes frescos. Entre los más pedidos destacan el Gainz (frutos rojos, yogur griego y miel), el Diabla x Brickell (leche de almendras y arándanos), el Red Fuel (zanahoria y jengibre) y el Detox Super Greens (ananá, menta y limón), perfectos para quienes buscan energía natural.

Brickell Café se posiciona como un espacio moderno y acogedor que logra adaptarse a distintas ocasiones: desde un desayuno energético hasta un almuerzo fresco y abundante o una merienda relajada. Su combinación de diseño único, propuesta culinaria original y enfoque en el bienestar lo convierte en una parada obligada dentro de la escena gastronómica porteña.

Dónde: Soler 6048, Palermo Hollywood

Más información en Instagram: @brickellcafe